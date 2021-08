8 con hổ thu giữ trong nhà dân ở Nghệ An đã chết chưa rõ nguyên nhân

Trưa 6.8, một cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 8/17 con hổ mà cơ quan chức năng thu giữ tại nhà dân ở H.Yên Thành (Nghệ An) sáng 4.8, khi đưa đến Khu du lịch sinh thái Mường Thanh (ở xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) để chăm sóc đã bị chết chưa rõ nguyên nhân. Xác 8 con hổ chết đã được cấp đông để phục vụ công tác điều tra.