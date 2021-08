Phát hiện 17 con hổ nuôi tại nhà dân ở Nghệ An

Sáng 4.8, lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ 2 vụ nuôi nhốt hổ trái phép quy mô lớn tại xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An). Hàng chục cảnh sát đã ập vào 2 nhà dân đang nuôi hổ , thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.

2 và mua số cá thể hổ này từ Lào về nuôi khi chúng còn nhỏ, đến nay mỗi con có trọng lượng gần 200 kg. Mỗi cá thể hổ được nuôi nhốt riêng trong ô chuồng được gia cố bằng các thanh sắt, với mục đích Cụ thể, tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và vợ là Hồ Thị Thanh (31 tuổi, ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành), lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở này đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ trưởng thành. Bà Thanh khai nhận đã cải tạo chuồng trại với diện tích 80 mvà mua số cá thể hổ này từ Lào về nuôi khi chúng còn nhỏ, đến nay mỗi con có trọng lượng gần 200 kg. Mỗi cá thể hổ được nuôi nhốt riêng trong ô chuồng được gia cố bằng các thanh sắt, với mục đích nấu cao

Cùng thời điểm đó, tại nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, xóm Phú Xuân, xã Đô Thành), cơ quan chức năng phát hiện gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ trưởng thành, có trọng lượng từ 225 - 265 kg. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ cơ sở này đã xây dựng tầng hầm 120 m2 để nuôi nhốt hổ. Lực lượng chức năng đã bắn thuốc mê vào các cá thể hổ này để kiểm tra, giám định rồi chuyển vào các lồng sắt, cẩu lên xe tải.

Chiều cùng ngày, sau khi cơ quan công an và Viện Kiểm sát hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, xác định số lượng, trọng lượng, 17 cá thể hổ được chuyển đến Khu du lịch sinh thái Mường Thanh (xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 1.8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Nghệ An cũng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 7 cá thể hổ con từ H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra H.Diễn Châu (Nghệ An). Số hổ này đã được đưa đến Trung tâm cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, nuôi dưỡng.