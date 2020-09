Lá lành đùm lá rách: Ngư dân trắng tay khi bị tàu hàng lạ đâm chìm

Tất cả là do phiên biển nghiệt ngã bởi tàu câu mực của họ bị tàu hàng đâm chìm dưới biển sâu.

Chuyến biển tang thương

Đến nhà chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 95618 TS ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi gặp ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi). Ông gầy xọp sau chuyến biển bi thương. Người em ruột mất tích. Bạn tàu gắn bó vớt lên được rồi cũng bị sóng biển cuốn đi. Con tàu trị giá hơn 3 tỉ đồng bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm nằm lại giữa biển khơi. Hỏi ai chẳng đau lòng!

Ông Nghĩa kể, ngày 3.9 tàu xuất bến. Đây là phiên biển thứ ba và là phiên cuối cùng của năm nay, biển yên ắng lạ, trời soi bóng nước. Ông Nghĩa mừng lắm, vì vùng biển này cách đảo Phú Quý 82 hải lý, trời biển kiểu này cho trúng mực. Đêm 9.9, khi 26 thuyền viên đang say giấc sau một ngày mệt nhọc, chỉ còn ông chong đèn thức, bất ngờ một con tàu to như quả núi lao đến. Rồi một tiếng "ầm" vang lên, đất trời như rung chuyển. Con tàu câu mực bị cắt từ phần lái ra phía sau, hất toàn bộ ngư dân đang ngủ xuống biển. Chưa đầy một phút, tàu chìm nhanh xuống biển.

Chới với giữa biển đen mênh mông, từng ngư dân ngoi ngóp. Thoáng qua bóng điện khi tàu hàng lạ lao đến, ông Nghĩa nói nó to gấp trăm lần tàu câu mực, trên tàu in chữ gì đó, không phân biệt được. Tàu câu mực bây giờ chỉ còn khung phơi mực chơ vơ nổi lên, một số ngư dân bám víu vào nó. Rải rác nhiều chỗ mạnh ai nấy bám vào phuy, can đựng dầu, can đựng nước…

Cố lật một chiếc thúng ngửa lên, 25 ngư dân bu vào. Một người leo lên tát cạn nước, để cho chục người leo lên. Sợ thúng chìm vì người đông quá, họ tìm được chiếc thúng khác, lật lên và tát cạn nước. Đếm lại chỉ có 25 người, thiếu 2 người. Họ quay ra tìm kiếm. Hồi lâu thì vớt được ông Đỗ Văn Phúc (53 tuổi, ở cùng xã). Khi ngư dân này bám vào được dàn phơi mực thì sức đã yếu hẳn. Người còn lại là ông Bùi Văn Lượng (45 tuổi, ở cùng xã), thì suốt hai giờ tìm kiếm không thấy. Lúc này nhìn xa xa thấy le lói ánh sáng đèn của một tàu cá khác, 25 ngư dân thay nhau chèo. Trên chặng đường chèo thúng 6 hải lý tìm đến tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên , ông Phúc đã tắt thở.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh ẢNH: PHẠM ANH

Kể trong dòng nước mắt, những ngư dân bị tàu hàng đâm chìm nói, 25 người tự leo được lên tàu cá Phú Yên cũng là quá may mắn. Họ được tàu cá Phú Yên đưa về bờ, còn thi thể ông Phúc để ở thuyền thúng bị nước biển tràn vào cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Kể chuyện mà 25 ngư dân trào nước mắt, thương thân phận bạn chài, thương phận mình khi gặp nạn. Giá như tàu cứu hộ ra kịp, thi thể ông Phúc sẽ được đưa về quê an táng...

Trắng tay

Đây là phiên biển thứ ba trong năm 2020 của tàu câu mực QNg 95618 TS ở Trường Sa . Phiên biển này, tàu câu mực có bốn người anh em ruột của ông Bùi Văn Nghĩa là Bùi Văn Thu, Bùi Văn Chính, Bùi Văn Lực, Bùi Văn Lượng, chưa kể nhiều anh em trong dòng họ và bà con lối xóm.

Để sắm được con tàu này, cả đời ông Nghĩa phải lao tâm, lao lực: từ đi bạn, tích góp sắm tàu chung với bạn thân, sau tách ra sắm tàu riêng. Trước Tết Nguyên đán 2020, tàu ông đi vào cửa Sa Cần, va vào đá nên phải thay vỏ tàu 500 triệu đồng. Sau phiên biển thứ nhất, ông nâng cấp máy tàu lên 718 CV, tốn 800 triệu đồng. Sau đó, để tàu được đăng kiểm, sửa chữa thêm 200 triệu đồng nữa. Đợi hoài không thấy cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận, ông lại ra biển vì ngày dần qua, năm sắp hết. Đêm 9.9, tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm. "Hơn 3 tỉ đồng nằm dưới biển. Giờ bạn chài nợ mình thì không trả, nhưng tiền mình nợ mua tổn phí đi biển thì phải trả. Trắng tay mà chưa biết tính làm sao...", ông Nghĩa nghẹn ngào.

Đến nhà ngư dân Bùi Văn Lượng (em ông Nghĩa, người bị mất tích), thấy hàng xóm đã tập trung đông đủ ở đây. Vợ ông Lượng là Đặng Thị Thúy Quả (41 tuổi) đã khô nước mắt, vật vã trong phòng. Ông Lượng không về, bà Quả một nách nuôi hai đứa con với nghề may gia công. Từ đầu năm đến nay, nghề này chẳng được mấy đồng, do dịch Covid-19 nên không có hàng để may. Sáng hôm ấy, chúng tôi còn biết, ngư dân Bùi Văn Thu, anh trai ông Nghĩa, phải nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để mổ, do 3 xương sườn bị gãy khi bị tàu hàng đâm chìm.

Ông Nguyễn Thành Tín, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết tình cảnh của dòng họ ông Bùi Văn Nghĩa lúc này quá bi đát. Hiện xã đã báo cáo lên huyện để tìm hướng hỗ trợ phần nào cho các ngư dân. "Chính quyền cũng rất mong các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ ông Bùi Văn Nghĩa để ông sớm có tàu đi biển. Bởi hàng chục gia đình ngư dân ở đây nhờ vào tàu ông Nghĩa để mưu sinh, nuôi sống gia đình", ông Tín bùi ngùi nói.