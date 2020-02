Lá lành đùm lá rách: Tai ương đau đớn ập xuống một mái nhà

Chiều 8.2, một buổi chiều định mệnh, căn nhà cấp 4 lợp tôn của anh Nguyễn Văn Vinh (49 tuổi) ở thôn An Quang, xã Cát Khánh, H.Phù Cát (Bình Định) bốc cháy. Phát hiện ngọn lửa bùng to phủ lên đồ đạc trong nhà, anh Vinh hô hoán vợ con chạy thoát. Khi vợ chồng anh cùng một đứa con đã an toàn bên ngoài thì từ trong nhà vang ra tiếng kêu hốt hoảng, đau đớn.