Lai rai dồi trường luộc

Đi chợ hiếm khi mua được dồi trường, nếu muốn thưởng thức có khi phải đặt từ trước, giá thành cao nhất trong các bộ phận của heo khi làm thịt.

Dồi trường heo thoạt trông tưởng như lòng non nhưng to và múp hơn, ăn giòn chứ không dai như lòng non. Theo kinh nghiệm, dồi trường ngon nhất là khi vừa được lóc ra từ những con heo mới mổ. Dồi trường còn tươi nguyên, làm sạch, để ráo, có thể chế biến nhiều món nhâm nhi với bạn bè hoặc ăn với cơm nóng đều ngon miệng.

Đơn giản nhất nhưng đảm bảo giữ nguyên hương vị là dồi trường luộc. Theo bí quyết của nhiều người, thực hiện kỹ thuật luộc 2 sôi, 3 lạnh. Dồi trường sau khi sơ chế sạch sẽ, cho vào ngăn đá tủ lạnh, khi đông đá thì cho vào nồi luộc đến khi nước sôi rồi lấy ra, ngâm vào nước đá, đợi cho nguội hẳn rồi lại luộc lần nữa, sau đó ngâm nước lạnh. Cuối cùng vớt ra, để ráo rồi thái miếng nhỏ vừa ăn. Làm cách này, miếng dồi trường sẽ chín, màu trắng đẹp và vị giòn sần sật rất hấp dẫn.