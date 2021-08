Lâm Đồng thêm nhiều chuyến xe yêu thương hướng về vùng dịch Covid-19

Chiều 4.8, Công an TP. Đà Lạt vận chuyển 1 xe nông sản chất đầy 17 tấn rau, củ, quả các loại gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, cho biết chỉ sau 3 ngày phát động, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an TP.Đà Lạt cùng công an các phường, xã đã chung tay đóng góp được 17 tấn rau, củ, quả các loại để trao tặng lực lượng công an, y bác sĩ TP.Thủ Đức ngày đêm vất vả chống dịch Covid-19.