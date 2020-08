'Làng' trúng số độc đắc miền Tây: Đổi đời thành đại gia nhưng làm ăn bền vững

Mua chơi, trúng độc đắc thiệt

Nhiều đại lý vé số ví von lô 2 khu vực Cầu Voi ấp 5 (xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) là “làng trúng số”. Hơn 500m nhưng có nhiều nhà được Thần Tài chọn mặt gửi... tiền.

Khi được hỏi: "Có thường xuyên mua vé số và mua nhiều tờ không?". Nhiều chủ nhân của giải độc đắc ở khu vực này khẳng định: "Không". Có ngày họ chỉ mua 1 - 2 tờ, nhiều lắm là cuối tuần mua 4 - 5 tờ và chưa lần nào vượt qua con số đó.

Trung tuần tháng 10.2013, ông Phan Văn Thắng (60 tuổi, ngụ khu vực Cầu Voi ấp 5) ngồi uống cà phê gần nhà với nhóm bạn, một chị bán vé số dạo mời mua. Ai cũng chọn số đẹp, còn lại mất tờ bị mọi người chê xấu nhưng ông quyết định mua. Có người còn chọc ông Thắng, hai tờ vé số đó "sáng mua, chiều xé". Không ngờ ông lại trúng 3 tỉ đồng (mỗi tờ trúng 1,5 tỉ đồng). Một người phụ nữ ở cách đó chừng 300m mua 2 tờ trùng số với ông cũng trúng 3 tỉ đồng

Có thêm nguồn vốn kha khá, vợ chồng ông đầu tư cho tiệm gia dụng đầy đủ tiện nghi, công việc làm ăn thuận lợi nên cuộc sống ngày càng giàu lên. Giờ đây vợ chồng ông sống trong căn nhà tương đối khang trang. Hiện tại ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Vài tháng sau, ông Nguyễn Thành Thắng (51 tuổi, cùng xóm) chỉ là lao động phổ thông. Ông rất ít mua vé số do thu nhập thấp lại tằn tiện nên thỉnh thoảng mới dám mua 1 tờ. Không ngờ lần này Thần Tài gõ cửa, ông trúng độc đắc. Có tiền, vợ chồng mua thêm mấy công đất trồng cây ăn trái, đào ao nuôi cá và lo cho con đang vào đại học.

Chiều 28.7.2020, công nhân may gia công túi xách cuối cùng rời phân xưởng, ông Huỳnh Thanh Dũng (50 tuổi, cách nhà ông Thắng 400m) thở phào nhẹ nhõm khi vừa xong công việc. Dù khá bận rộn, vợ chồng ông vẫn ngồi lại bên hiên nhà vui vẻ tiếp chuyện PV.

“Chuyện đời có lúc không ngờ lại là sự thật, mình đâu nghĩ có ngày trúng số nhưng đã trúng. Có vốn gia đình đầu vào kinh doanh nên ăn nên làm ra, năm nào lợi nhuận cao, đó cũng là cơ hội chia sẻ cùng người nghèo ăn tết”, ông Dũng tâm sự.

Con hẻm nơi các gia đình trúng số ở liền nhau khá khang trang

Ông nhớ lại, xế chiều 28.1.2014, một người đàn ông tuổi khá cao, gương mặt khắc khổ ở cùng xóm cầm xấp vé số ế 10 tờ đến nhờ ông mua. Từ bao năm, ông chưa bao giờ mua vé số vượt qua quá 4 - 5 tờ, nhưng lần này thấy thương ông bán vé số nên ông Dũng mua hết.

“Tối đó, ông bán vé số chạy kêu cửa báo tin tôi trúng số. Lúc kiểm tra, 5 tờ trúng độc đắc, 5 tờ an ủi, tổng cộng 8 tỉ đồng. Thật sự đây là niềm vui quá bất ngờ, vợ chồng đêm đó tính toán làm thế nào để phát huy đồng vốn từ tờ vé số mang lại nên quyết định đầu tư nghề gia công may mặc và may túi xách sẽ giúp nhiều người vào làm công nhân”, ông Dũng nói.

Gần một năm sau, ông Võ Văn Hùng (52 tuổi, gần nhà ông Dũng, là nhân viên cho gia đình ông Dũng) một lần đi giao hàng, mua 3 tờ vé số và cả 3 tờ đều trúng giải độc đắc.

Những người đã trúng số trước đó, còn có ông Võ Công Thắng (74 tuổi), ông Phạm Văn Ẩn (59 tuổi) đã từng cầm trên tay tờ vé số độc đắc, bà Trần Thị Văn (84 tuổi) trúng cùng một lúc đến 5 tờ.

Hy hữu nhất vẫn là hai chị em cùng trúng một lượt. Sáng 13.7, bà Võ Thị Ngọc Hà (52 tuổi) và bà Võ Thị Ngọc Việt (46 tuổi, cách nhà anh Hùng 5m) công nhân công ty ở H.Bến Lức (Long An). Khi vào phân xưởng, một công nhân làm chung đem theo 20 tờ vé số bán cho chị em để kiếm thêm thu nhập . Thấy vậy, bà Hà mua 2 tờ, bà Việt mua 1 tờ, nhiều công nhân khác cùng mua hết số còn lại. Chiều đó, chị em bà Hà đều trúng 3 tờ độc đắc với tổng tiền thưởng 6 tỉ đồng . “Ở bộ phận làm chung ai cũng vui mừng vì món quà quá lớn và quá bất ngờ này”, bà Hà cho biết.

Dân trúng số ăn nên làm ra

Ông Dũng nhớ lại, đi lãnh tiền trúng số về cũng là ngày cận kề Tết nguyên đán (28 âm lịch), vợ chồng ông quyết định hỗ trợ cho 3 huyện: Thủ Thừa, Bến Lức và Tân Trụ mỗi nơi 50 triệu đồng để giúp người nghèo để có tiền vui xuân, đón tết.

Không chỉ vậy, ông Dũng còn hỗ trợ cho lực lượng dân phòng, người dân nghèo từ nơi khác đến, đóng góp sửa đường giao thông nông thôn, đóng góp vào các quỹ xã hội… tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Có nguồn vốn khá lên, vợ chồng ông đã mở rộng cơ sở gia công may túi xách, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc. Hiện, điểm sản xuất của ông có gần 100 công nhân. "Lương hưởng theo sản phẩm, nhiều người lãnh lương hơn 10 triệu đồng/tháng” anh Dũng cho biết.

Ông Thắng nêu quan điểm vẫn mua vé số nhưng không quá đam mê và hy vọng vào đó. Công việc chính là phải chú trọng công việc làm ăn để có thu nhập.

Các trường hợp trúng độc đắc trong tay bạc tỉ ở khu vực này đều kinh doanh nhiều ngành nghề, đầu tư chăn nuôi… mà không ăn xài xả láng. Vợ chồng ông Dũng giờ thành đại gia nổi tiếng nhưng vẫn đi chiếc xe máy rẻ tiền, ông Hùng vẫn chạy chiếc Dream cũ kỹ, ông Thắng cũng chỉ chiếc xe máy bình thường, còn chị em bà Hà hằng ngày vẫn tới công ty làm công nhân…

Ông Phạm Văn Khéo (Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành) cho biết, nhiều cá người trúng số đã tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn , đóng góp công trình giao thông nông thôn…

"Ở đây ai cũng đoàn kết, chính lý do này khiến ít xảy ra các tệ nạn xã hội. Ông Dũng là người đi đầu trong các phong trào, được chính quyền biểu dương, khen thưởng”, ông Khéo nói.