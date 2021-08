Lấy gà về ‘nuôi đỡ buồn’, 2 người bị CSGT TP.HCM phạt ra đường không cần thiết

Sáng 16.8, đội CSGT - TT Công an Q.7 tuần tra kiểm soát, xử lý người ra đường không có lý do cần thiết trên địa bàn theo Chỉ thị 16 . Tổ công tác đã dừng xe ngẫu nhiên nhiều trường hợp, người dân đều trình bày được lý do, nhưng không phải lý do nào cũng cần thiết.