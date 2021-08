Lên án vụ nổ súng, tông xe ngay giữa đường ở phố núi Pleiku

Cư dân mạng phố núi chia sẻ hình ảnh vụ việc và lên án hành vi quá manh động nói trên và mong sớm xử lý nghiêm.

Cố tình tông xe và bị bắn trả

Theo Công an tỉnh Gia Lai, xuất phát từ việc mua một số đồ dùng gia đình chưa trả đủ tiền nên Phạm Hoàng Duy (30 tuổi, ở P.Phù Đổng) bị Hồ Thanh Tú (27 tuổi, ở P.Ia Kring) cùng Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, ở P.Yên Đỗ, cùng TP.Pleiku) gặp mặt để đòi tiền. Việc này diễn ra nhiều lần nhưng Duy vẫn không trả. Khoảng 14 giờ ngày 17.8, Nguyễn Ngọc Tú (26 tuổi, ở P.Hoa Lư, TP.Pleiku) điều khiển ô tô 81A-251.28 chở theo 5 người gồm: Nguyễn Văn Vũ, Hồ Thanh Tú, Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi) và Nguyễn Pa Ri (27 tuổi, cùng ở P.Chi Lăng), Đoàn Anh Tuấn (27 tuổi, ở P.Yên Đỗ) đi ngang qua quán cà phê của Duy tại số 175 Nguyễn Tất Thành.

Vỏ đạn tại hiện trường

Lúc ấy, cả nhóm thấy Duy đang đứng trước quán. Lúc này, Hồ Thanh Tú và Nguyễn Văn Vũ xuống xe gặp Duy nói chuyện. Sau đó xảy ra cãi vã, hai bên lấy dao tự chế giằng co với nhau nhưng không ai bị thương, sau đó Tú và Vũ ra xe đi về.

Do bực tức, Duy lên xe bán tải 81C-185.97 đuổi theo, vượt lên phía trước ô tô của nhóm Tú, ép xe dừng lại. Duy lùi xe, tông vào đầu ô tô kia 2 lần nên cả nhóm xuống xe. Sơn lấy 1 khẩu súng bắn đạn cao su bắn một phát lên trời và một phát vào kính trước bên phụ xe Duy khiến kính xe bị vỡ. Sau đó, Duy lái xe bán tải lên trụ sở Công an P.Phù Đổng trình báo. Trên đường đi, Duy điều khiển xe xảy ra va chạm với hai xe mô tô nhưng nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Hành vi quá manh động giữa mùa dịch

Vụ việc gây náo loạn và hoảng sợ cho cả những người sống hai bên đường và người tham gia giao thông. Cư dân mạng phố núi đã chụp lại hình ảnh hiện trường và chia sẻ mạnh lên án hành vi côn đồ của cả hai bên. Đặc biệt, việc khiến 2 nạn nhân đi đường bị vạ lây ngay trong mùa dịch Covid-19 cũng khiến dân mạng lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một người đi đường, kể: “Tôi vừa chở con đi ngang qua thì thấy ô tô chạy trước lùi tông vào xe sau rồi nghe có tiếng súng nổ . Tôi quá hoảng sợ! Ngay ở trung tâm TP.Pleiku mà diễn ra vụ việc manh động quá”. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt vãn hồi trật tự và giải tỏa giao thông. Ngay trong chiều tối cùng ngày, Công an TP.Pleiku đã triển khai lực lượng truy tìm các đối tượng, làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP.Pleiku, hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ tang vật gồm 2 ô tô, 1 khẩu súng nghi bắn đạn cao su, 2 vỏ kim loại màu vàng và tiếp tục làm việc với Duy, Sơn, Ri, Vũ, Thanh Tú, Ngọc Tú để làm rõ. Riêng đối tượng Tuấn đang bỏ trốn. Đồng thời, công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi manh động, hung hãn này.