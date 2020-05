Lò mỡ gây ô nhiễm, người dân bức xúc

Cơ quan chức năng cũng buộc cơ sở này phải đóng cửa.

Phá vỡ cam kết, bị chặn xe

Lò sản xuất mỡ động vật nằm giữa cánh đồng thôn Trà Kiệu Tây (xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cách khu dân cư chưa đầy 700 m. Theo một số người dân, lò mỡ gây ô nhiễm này do ông Nguyễn Văn Đông (ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) làm chủ, được xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2017. Hằng ngày, chủ lò mua mỡ động vật từ nhiều nơi rồi mang về rán lấy mỡ, sau đó chở đi khắp nơi tiêu thụ...

Bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, ở thôn Trà Kiệu Tây) cho biết hơn 2 năm qua, hàng chục công nhân thay phiên nhau vận hành chế biến mỡ cả ngày lẫn đêm khiến môi trường ô nhiễm nặng. “Người dân chúng tôi bị “bức tử” bởi mùi hôi thối, khét lẹt phát tán từ lò mỡ. Chỉ cần đứng gần đó khoảng 3 - 5 phút là cảm thấy buồn nôn, ói mửa vì hôi thối”, bà Cúc than phiền.

Ông Nguyễn Đình Duy (55 tuổi, cùng thôn) cho biết không chỉ hôi thối mà lò mỡ còn gây ô nhiễm tiếng ồn , khiến người dân cả thôn bức xúc. Không chịu đựng nổi, ngày 27.3 vừa qua, người dân kéo đến phản ứng với chủ cơ sở. Lúc này, ông Đông có làm cam kết ngày 15.4 sẽ di dời lò mỡ đi nơi khác, nhưng vài ngày sau đó lò vẫn hoạt động bình thường. “Chủ cơ cơ sở phá vỡ cam kết với người dân nên mấy ngày nay chúng tôi thay phiên nhau túc trực 24/24, quyết tâm ngăn các xe tải vận chuyển mỡ động vật ra vào lò mỡ”, ông Duy nói.

Phải xử lý triệt để

Theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên họ tập trung phản đối hoạt động gây ô nhiễm của lò mỡ này. Cuối năm 2019, người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh, bày tỏ nguyện vọng di dời lò mỡ . Ngày 14.3 vừa qua, UBND H.Duy Xuyên cũng tổ chức đối thoại giữa người dân địa phương và chủ lò, nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Minh, Phó chủ tịch UBND xã Duy Sơn, khẳng định việc người dân tụ tập phản đối là do phía chủ lò mỡ không thực hiện đúng cam kết. Cơ sở này được UBND H.Duy Xuyên cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, gần đây Phòng NN-PTNT H.Duy Xuyên kiểm tra, phát hiện lò mỡ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng theo ông Minh, sau khi người dân tụ tập phản đối, địa phương đã yêu cầu chủ lò đóng cửa; việc giải quyết cho cơ sở này hoạt động trở lại hay di dời chỗ khác sẽ do chính quyền huyện quyết định.

Ông Lê Trung Cường, Phó chủ tịch UBND H.Duy Xuyên, cũng khẳng định cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý lò mỡ và báo cáo sự việc với Sở TN-MT. “Trong quá trình hoạt động, cơ sở này lại tiếp tục xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nên bị người dân phản ứng. Sắp tới, huyện sẽ họp bàn để lên phương án xử lý triệt để”, ông Cường thông tin.