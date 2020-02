Từ đơn thư bạn đọc: Chiếm đường họp chợ tràn lan

2, nhưng thay vì vào trong chợ nhóm họp, thì hàng hóa lại được bày bán dọc đường, đoạn phía nam ngã tư QL19 giao nhau với tỉnh lộ ĐT638 (đường vào hồ Núi Một). Chợ trên đường này rất lộn xộn và thường gây tắc nghẽn. Tại chợ Nhơn Tân (xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn), mặc dù địa phương đã đầu tư nâng cấp xây dựng chợ khá bài bản với diện tích hơn 3.000 m, nhưng thay vì vào trong chợ nhóm họp, thì hàng hóa lại được bày bán dọc đường, đoạn phía nam ngã tư QL19 giao nhau với tỉnh lộ ĐT638 (đường vào hồ Núi Một). Chợ trên đường này rất lộn xộn và thường gây tắc nghẽn.

Bà Cao Thị Hạnh (ở TX.An Nhơn) bức xúc: “Mỗi lần đi chợ, tôi đều phải đi ra giữa đường, đối diện với nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Người dân đã phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng khi chính quyền dọn dẹp, họ tạm thời chấp hành rồi sau đó bày bán trở lại”.

Ông Lương Huyết Giang, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Tân, thừa nhận công tác an ninh trật tự trong các phiên nhóm họp chợ chưa bảo đảm, vẫn còn tình trạng tràn ra lòng lề đường để mua bán. “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo ban quản lý chợ và công an xã cùng phối hợp ra quân thường xuyên hơn, để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Giang nói.