Lời cầu xin của mẹ nghi phạm giết người vì tưởng bắt cóc: “Là con tôi sai”

Mới đây, nhiều người bàng hoàng trước sự vụ anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Long An) bị đâm chết tại công viên trong lúc đang chơi đùa với con mà bị hiểu lầm là… bắt cóc trẻ em.

tin liên quan Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: 'Ba con chết luôn rồi...' Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An và các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 17 giờ 10 ngày 21.2, anh Bảo đưa con đến công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) chơi đùa. Một người phụ nữ bán vé số dạo nhìn thấy sinh nghi nên hô hoán “bắt cóc trẻ em”. Theo thông tin ban đầu từ Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An và các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 17 giờ 10 ngày 21.2, anh Bảo đưa con đến công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) chơi đùa. Một người phụ nữ bán vé số dạo nhìn thấy sinh nghi nên hô hoán “bắt cóc trẻ em”.

Anh Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) liền chạy đến giải vây và hành hung anh Bảo. Do có rượu trong người, Điền không tin lời anh Bảo giải thích và cùng một số thanh niên khác lao đến đánh anh. Trong lúc giằng co, Điền lấy dao ra đâm nhiều nhát khiến anh Bảo tử vong. Lực lượng chức năng vẫn đang tạm giữ Điền, tiến hành diều tra làm rõ vụ giết người.

ANH LÊ Công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa - hiện trường xảy ra vụ án thương tâm khiến anh Lê Hoài Bảo tử vong chiều tối 21.2

Nỗi đau người ở lại

Ngày 22.2, lễ tang Bảo diễn ra bằng những nỗi đau đột ngột, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện theo nghi thức Hội Thánh Tin Lành. Đứng cúi đầu trước di ảnh của Bảo ở Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành chi hội Hậu Nghĩa, không chỉ có người thân, người trong đạo mà còn có cả gia đình người gây án.

tin liên quan Ba chơi với con, bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: Ám ảnh tiếng tri hô ai oán! Bà Trần Thị Thu (36 tuổi), dì Út của Bảo, cũng là mục sư trong nhà thờ, cho biết trước đó, vào tối hôm xảy ra sự việc gia đình Điền đã có tìm đến, nhưng mọi người không thể nói chuyện vì nỗi đau quá lớn, không một ai đủ bình tâm lúc đó. Bà Trần Thị Thu (36 tuổi), dì Út của Bảo, cũng là mục sư trong nhà thờ, cho biết trước đó, vào tối hôm xảy ra sự việc gia đình Điền đã có tìm đến, nhưng mọi người không thể nói chuyện vì nỗi đau quá lớn, không một ai đủ bình tâm lúc đó.

Đến tang lễ có bà Ngô Mộng T., mẹ của Điền, cùng vợ Điền, cậu con trai 4 tuổi và em trai anh. Tất cả gương mặt của người lớn đều hiện rõ vẻ thất thần từ khi hay tin người đàn ông lao động chính trong gia đình đã xuống tay với một đồng hương. Còn cậu bé còn quá nhỏ chưa thể hiểu những gì cha mình gây ra.

Gần đó, bé Lê H.K. (3 tuổi), con trai anh Bảo, đang đi loanh quanh, thỉnh thoảng lại chỉ vào quan tài đòi ba. Từ lúc trở về, cậu bé luôn lẩm bẩm những câu nói: “Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum”, “Ba con chết luôn rồi”... Cả 2 đứa trẻ đều đã thấy những điều không nên thấy ở công viên chiều 21.2…

HOÀI NHÂN Những người đến tang lễ đều không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh Bảo

Cố gắng giữ bình tĩnh, bà Trần Thị Huê Duyên, dì của Bảo, ngồi cùng gia đình Điền, gằn giọng hỏi: “Theo chị (mẹ của Điền), mọi người có ở đây, Điền và Bảo có quen biết nhau hay không, có thù hằn mâu thuẫn gì hay không?”. Mẹ Điền bần thần lắc đầu. Chị Lê Ngọc Mai, vợ Bảo, chỉ ngồi được một lúc rồi đi vào trong vì biết mình không thể chịu đựng được khi câu chuyện về chồng được nhắc lại.

“Mọi người kể lại, trong tình trạng say xỉn, Điền đã tấn công cháu tôi rồi bỏ đi. Mặc dù đã biết đó không phải vụ bắt cóc và đã đánh nhầm người, nhưng sau đó Điền còn quay lại đâm cháu tôi đến chết. Đó là quá ác, là cố tình! Không quen biết gì, cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng đã đánh gục nó còn quay lại đâm nó thì đó là tội gì”, nói đến đây, bà Duyên không cầm được nước mắt mà bật khóc.

Nghe những uất ức từ người thân Bảo, bà T. chỉ biết cúi đầu im lặng và xin nhận hết những lỗi lầm mà con trai mình gây nên. Người mẹ nói, bà và gia đình cũng rất đau lòng khi sự việc không may xảy ra.

“Tiền bạc làm gì, người chết rồi có sống lại được đâu…”

tin liên quan Thanh niên đi SH đấm vỡ mũi nữ nhân viên cây xăng khiến dân mạng phẫn nộ Bà T. cho biết, Điền làm công nhân tại huyện Thủ Thừa (Long An). Điền chỉ về nhà ở khu A, thị trấn Hưng Nghĩa chủ yếu vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khác với thông thường, hôm xảy ra vụ việc, Điền về nhà và lại đi nhậu cùng bạn. Có hơi men trong người, Điền đã trở nên mất kiểm soát. Bà T. cho biết, Điền làm công nhân tại huyện Thủ Thừa (Long An). Điền chỉ về nhà ở khu A, thị trấn Hưng Nghĩa chủ yếu vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khác với thông thường, hôm xảy ra vụ việc, Điền về nhà và lại đi nhậu cùng bạn. Có hơi men trong người, Điền đã trở nên mất kiểm soát.

“Khi nghe con dâu gọi điện nói Điền đâm chết người ta, tôi rụng rời… và không thể tin vào sự thật. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi, chỉ mong gia đình bớt đau buồn. Còn chúng tôi xin nhận hết những lỗi lầm mà Điền nông nổi gây ra”, bà T. ngậm ngùi.

Cuộc trò chuyện giữa hai gia đình đầy những lần nấc nghẹn. Mặc dù trong lúc tang gia bối rối, người nhà của anh Bảo vẫn bình tĩnh nói chuyện với bên gia đình người gây án. Mắt rưng rưng, bà T. tiếp tục nhận lỗi: "Tất cả là con tôi sai" và mong bên gia đình nạn nhân rộng lượng giảm án cho Điền. Còn vợ Điền chỉ ngồi đó lặng im. Chị cũng là người đi cùng chồng lúc sự vụ xảy ra.

HOÀI NHÂN Gia đình Điền ngồi cùng người thân Bảo trong tang lễ HOÀI NHÂN "Chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ gì, chỉ để pháp luật xử đúng đắn. Tiền bạc làm gì, người chết rồi có sống lại được đâu…", dì Út của Điền bộc bạch

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà T. cho biết, hoàn cảnh gia đình bà khó khăn. Điền làm công nhân xa nhà, còn con dâu ở nhà mẹ đẻ bán mỹ phẩm online. Khi nhận tin con trai mình đâm người khác, bà khóc hết nước mắt, cố gắng mượn họ hàng được hơn 10 triệu đồng mong đền bù một phần nào đó, nhưng người nhà nạn nhân không nhận.

8 giờ sáng ngày 23.2, Bảo được di quan đưa về Củ Chi hỏa thiêu. Mẹ Điền cũng có mặt hôm đó và khóc nức nở, chỉ cầu xin gia đình giảm án. Cúi đầu trước di ảnh, mẹ Điền cầu xin sự tha thứ và mong Bảo an nghỉ.

“Chúng tôi là những người có Chúa, mọi việc đều có sự an bài. Chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ gì, chỉ để pháp luật xử đúng đắn. Tiền bạc làm gì, người chết rồi có sống lại được đâu… Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra, chưa tuyên án, nhưng nếu giúp đỡ được gì chúng tôi sẽ giúp, nên bên đó cứ an tâm”, gạt đi nỗi đau mất người thân, bà Duyên trấn an gia đình người gây án.