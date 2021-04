Luôn giúp người khổ hơn mình

Bà Lan làm nghề may, thu nhập ít ỏi nhưng phải gánh vác kinh tế cho cả gia đình. Người mẹ đơn thân này tự nuôi 2 đứa con ăn học và phụng dưỡng mẹ già. Đợt Covid-19 , bà cũng gặp khó khăn như bao người khác, thế nhưng hưởng ứng lời kêu gọi chung tay đẩy lùi dịch bệnh do các đoàn viên thanh niên phát động, bà đã dùng số tiền dành dụm từ lâu để mua chỉ, vải về may tặng hơn 200 khẩu trang cho người vô gia cư, trẻ em lang thang, người bán vé số, công nhân quét rác...