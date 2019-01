Mang Tết đến với đồng bào khó khăn

“Con đã có tiền lì xì mẹ”

Hội trường Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, H.Châu Thành, Long An) trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của 50 học sinh thuộc 2 trường THCS An Lục Long và Tiểu học An Lục Long. Các em rất vui vì sẽ được nhận quà tết trị giá 1 triệu đồng/phần.

tin liên quan Người con 'điên' bán vé số nuôi mẹ già bệnh tật Nguyễn Thị Thanh Ngân, học lớp 9A3 Trường THCS An Lục Long, cho biết: "Hay tin được nhận quà tết em bất ngờ lắm. Vậy là có tiền để mẹ mua sắm tết rồi". Ngân và mẹ (36 tuổi) hiện sống cùng ông bà ngoại ở xã Phước Tân Hưng, cách trường em học 20 phút đạp xe.

Ba và mẹ đã chia tay từ khi em còn nhỏ nên chuyện học hành của Ngân chỉ trông chờ vào mẹ, với đồng lương công nhân ít ỏi. Hỏi ước mơ của Ngân lớn lên sẽ làm gì, em hồn nhiên: “Em mong có đủ điều kiện để học xong cấp 3, lúc đó mới nghĩ đến chuyện chọn nghề nghiệp”.

Thầy Phạm Văn Thôi, Hiệu trưởng Trường THCS An Lục Long, chia sẻ: “Trường có 548 học sinh, trong đó học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 75 em. Còn Trường tiểu học An Lục Long có 678 học sinh, trong đó 57 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nay được Báo Thanh Niên và Công ty Kim Oanh hỗ trợ 50 phần quà tết cho học sinh ở 2 trường là vô cùng đáng quý…”.

“Tạm trú mà được tặng quà tết là quý lắm !”

Chiều 23.1, chương trình Cây mùa xuân tiếp tục đến với bà con nghèo thuộc KP.5, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ban Điều hành KP.5, TT.Nhà Bè, cho biết khu phố có 2.112 hộ, trong đó 50% thuộc diện tạm trú. Số hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú là 112, còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện tạm trú thì khá nhiều.

“Khi hay tin chương trình Cây mùa xuân của Báo Thanh Niên đến với bà con khu phố, chúng tôi rất vui mừng và cảm động bởi bà con sẽ có được món quà tết trị giá 500.000 đồng/hộ, giúp bà con có thêm chút bánh mứt để những ngày tết ấm áp hơn”, ông Dũng nói.