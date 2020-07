May thú bông xấu lạ, cô gái miền Tây gây sốt khi bán giảm giá... 100%

Thú bông... xấu lạ gây sốt

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một trào lưu về những con thú bông “xấu lạ” được cắt may và tạo hình đơn giản bằng vải trắng và chỉ đen. Được biết khởi nguồn câu chuyện và từ dòng trái thái chia sẻ của một tài khoản Facebook lên hội nhóm có tên là “Cháo hành miễn phí”. Được biết, tài khoản Facebook trên là của cô gái miền Tây Đặng Thị Mỵ Đình (23 tuổi) hiện tại đang làm việc tại một studio chụp ảnh cưới riêng, đồng thời làm thiết kế tại Cần Thơ.

“Hôm bữa tui may tặng bạn trai tui con gấu nhỏ, mặc dù nó xấu lắm nha. Mà ảnh cứ khen dễ thương hoài, làm tui tin trong người tui có sự nội lực khủng khiếp về việc may gấu bông á. Tui bán con gấu đó cho ảnh 20.000 đồng, được ảnh bo 10.000 đồng... Tui lập liền cái fanpage. Mọi người bạn tui cũng ủng hộ nhiệt tình luôn mấy bồ. Nên giờ tui may sale 100% luôn. List đặt dài tới năm sau rồi. Có bạn nào thích cứ vào fanpage tớ comment nha. Chắc sẽ hơi lâu, nhưng mà chắc chắn sẽ làm á”, cô bạn này viết.

Dòng trạng thái gây sốt của Mỵ Đình Ảnh: Chụp màn hình

Những dòng chia sẻ của Mỵ Đình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bài viết nhanh chóng nhận được hơn 15.000 lượt tương tác và hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau ít ngày. Không những vậy, fanpage có tên “Gấu bông Đình may” do cô lập ra để nhận đơn hàng cũng thu về 23.000 lượt theo dõi trang dù chưa đến một tuần.

Mỵ Đình hiện đang làm cho một studio chụp hình cưới ở Cần Thơ Ảnh: NVCC

Nhiều dân mạng còn hài hước gọi Mỵ Đình là “cô chủ nhỏ” hay “CEO của của Gấu bông Đình may” khiến cô không khỏi bật cười. Để cho ra lò những con thú bông “xấu lạ” gây sốt, Mỵ Đình tham khảo mẫu trên mạng, nhưng may ra không giống, có nhiều con khó quá nên cô giản lược chi tiết lại cho dễ.

“Niềm vui là được tặng quà cho mọi người”

Chia sẻ với Thanh Niên, Mỵ Đình cho biết hiện tại cô cũng khá là rối vì thời gian biểu bị xáo trộn nhất là ở khâu trả lời tin nhắn của khách hàng ở fanpage. “Mình đang cố gắng cân bằng lại! Mình thật sự rất hạnh phúc khi fanpage được đông đảo các bạn ủng hộ như thế, nhất là tất cả các bạn đều rất văn minh và đáng yêu”, cô nói.

Về việc may tặng gấu bông miễn phí cho mọi người với Mỵ Đình không phải là một ý tưởng mà cô tự nhận vì tính cách của bản thân rất cởi mở, xưa nay luôn thích tặng nhưng thứ nhỏ xinh cho bạn bè xung quanh.

Lúc quyết định lập fanpage cô chỉ có suy nghĩ làm vui nên ghi sale 100% để tặng cho mọi người nhưng không ngờ lại được hưởng ứng mạnh mẽ.

Trang fanpage với gần 25.000 lượt theo dõi sau 6 ngày lập Ảnh: Chụp màn hình

Mỵ Đình chia sẻ, số lượng đơn hàng hiện tại cũng sắp cán mốc 800 đơn, nhưng vẫn còn nhiều bạn nhắn đặt gấu và cô chưa kịp trả lời. Dự định mỗi ngày sẽ may tầm 10-20 con và mất khoảng 30 phút là xong một con, vì gấu bông cô may cũng là dạng đơn giản. Hiện tại cô đang dùng phòng làm việc trong studio chụp hình cưới để may thú bông. Cô mượn máy may đi mượn, mua vải và các thứ linh tinh khác thì xin.

Danh sách chốt người đặt hàng của Mỵ Đình Ảnh: NVCC

Mỵ Đình chỉ nhận may gấu bông, không lo phần tiền giao hàng. Nhiều người sau khi đặt thú bông còn ngỏ ý muốn ủng hộ chi phí để Mỵ Đình mua vật liệu may. Tuy nhiên hiện tại vẫn tự trang trải được nên cô quyết định sẽ làm đến khi nào không trang trải nổi nữa mới nhận ủng hộ.

“Thật ra những chú gấu này cũng giống như một món quà nhỏ của mình vậy đó, mặc dù chúng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ngồi may rồi làm từng công đoạn như thế mà làm nhiều con cũng chiếm của mình rất nhiều thời gian. Ít khi mình dành nhiều thời gian cho công việc khác ngoài vẽ lắm”, cô tâm sự.

Con mèo Con sâu Con chuồn chuồn Ảnh: NVCC

Mẹ của Mỵ Đình là thợ may nên từ nhỏ cô đã có sở thích may những thứ đơn giản. Mỵ Đình chia sẻ cô chưa làm được gì nhiều nhưng cô vẫn thấy rất vui vì niềm vui nhỏ mà mình lại cho nhiều người khác.