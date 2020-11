Mẹ mất để lại 3 con thơ, cha vượt mưa bão xin sữa mẹ cho con trai sinh non

Người đàn ông này là Hoàng Đức Hoài (43 tuổi, xã Vĩnh Chấp, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Nỗi đau mất vợ vẫn đang âm ỉ nhưng anh chưa bao giờ cho phép mình gục ngã vì tương lai của 3 đứa con thơ.

Chị Kiều Trang (42 tuổi, nhân viên trạm y tế phường 3, TX.Quảng Trị) kể lại: “Một người bạn làm ở trạm y tế xã Vĩnh Chấp gọi cho tôi chia sẻ hoàn cảnh của anh Hoài và hỏi xin sữa mẹ. Trùng hợp là hôm đó có các bà mẹ đưa con tới tiêm chủng, thấy vậy tôi chia sẻ câu chuyện của anh thì có mấy người chủ động cho”.

Sáng ngày 14.11, sau khi nhận được tin báo, anh Hoài tức tốc lên đường vào TX.Quảng Trị để xin sữa cho con. “Tôi là đàn ông lấy đâu ra sữa nên ai nói ở đâu có sữa mẹ, xa gần hay ít nhiều tôi đều đi vì những thứ tốt đẹp nhất đều nằm trong đó. Nếu không có thì về nhà đâm gạo lấy nước cho con uống thôi, chứ mua sữa ngoài trên dưới nửa triệu một hộp chắc phải bán nhà bán đất mới đủ”, anh tâm sự.

Đứa cháu nội sinh non được bà Hằng (62 tuổi) chăm bẵm từ khi còn ở bệnh viện cho tới nay. Bà chia sẻ: “Hôm đó thằng Hoài đi vô tận trong thị xã để xin sữa cho con. Do ảnh hưởng của mưa bão nên phải bắt nhiều chuyến xe mới tới được nơi, đến trưa thì cầm một bịch sữa to qua cho con nó. Từ lúc cháu ra đời, bố nó nghe ở đâu có sữa là đều chạy tới”.