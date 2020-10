Miền Trung oằn mình trong mưa lớn: Người dân khiêng nhà ra khỏi vùng sạt lở

Chiều 10.10, ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa to diễn ra nhiều ngày qua. Nhiều ngôi nhà trong vùng sạt lở đã bị đất đá đổ xuống. Chính quyền địa phương, dân quân, công an và các hộ dân đã dùng đòn gỗ để khiêng các ngôi nhà ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ông Linh, hiện tại các tuyến đường liên thôn, liên xã và quốc lộ đi về các huyện biên giới sạt lở rất nhiều, 21 điểm trường cũng đã bị đất đá, nước lũ tràn vào nên học sinh phải nghỉ học.

Khiêng xe máy khỏi vùng sạt lở ẢNH: Pơloong Plênh

Ông Linh cho rằng, với tình hình mưa như trút nước thế này thì nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét như đợt cơn bão số 5 vừa qua là rất cao. Hiện địa phương đã huy động lực lượng cùng với người dân khiêng gần 20 ngôi nhà, sơ tán hơn 100 hộ nằm dưới vùng sạt lở đến vị trí an toàn.

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện khẩn số 6 về chủ động ứng phó tình hình mưa lũ và áp thấp nhiệt đới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh và tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo đó, tập trung tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện sơ tán nhân dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Rà soát, chủ động huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối. Những hộ không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm an toàn tính mạng cho người dân. Có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Khẩn trương tổ chức thực hiện di dời, sơ tán triệt để dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 10.10.