Mong manh cầu treo dân sinh ở Hà Tĩnh

Theo phản ánh của người dân, những năm gần đây, bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị sạt lở và tình trạng này diễn ra ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nguy hiểm nhất là đoạn qua thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ), khi tại đây có cây cầu treo Chợ Bộng bắc qua sông đang bị “hà bá” dọa “nuốt chửng” từng ngày.

Cầu được xây dựng từ hàng chục năm trước, hiện không còn vững chãi. Gần đây, một bên mố cầu bị sông “ngoạm” mất một tảng đất rất lớn, khiến người dân mỗi lần đi qua cầu đều thấp thỏm, lo âu.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc 2 bên bờ sông qua xã Đức Lạng được người dân ở địa phương trồng rất nhiều bụi tre rậm rạp để giữ đất. Tuy nhiên, do đất ở phần chân bị nước khoét sâu vào bên trong, nên cây tre cũng không thể trụ vững, có nhiều bụi tre lớn bị đổ sập xuống mép sông.

“Khu vực chân cầu treo có địa chất yếu và sâu, khiến nước đổ dồn về rất mạnh. Có thể do nguyên nhân này mà mố cầu bị bào mòn dần, gây ra tình trạng sạt lở đất như hiện nay. Vừa qua, huyện cũng đã thành lập đoàn về địa phương khảo sát để tìm cách khắc phục, nhưng do chưa có kinh phí nên đến nay vẫn chưa triển khai được”, ông Hiệp nói và cho biết, xã đã xây dựng được một số đoạn bờ kè ở những điểm bờ sông sạt lở nghiêm trọng nhất. Hy vọng đoạn chân cầu treo cũng sớm được xây dựng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.