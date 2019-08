Nơm nớp lo vỡ đập thủy điện mùa mưa lũ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 10.8, các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên có mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên hôm nay (11.8), các tỉnh ở Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm/24 giờ, riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to, lượng mưa 50 - 100 mm/24 giờ. Theo dự báo, trong đêm 11 và ngày 12.8, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm/24 giờ; riêng Đắk Nông và Bình Phước có nơi mưa to.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, chiều tối 9.8 mưa giông, kèm theo sét đánh trên địa bàn các huyện Mèo Vạc và Vị Xuyên (Hà Giang) đã làm 3 người chết và 2 người bị thương.

