Một cô gái được giải cứu sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ

Chiều 27.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp giải cứu thành công một cô gái bị bán sang Trung Quốc , đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Nạn nhân là chị M.T.O. (24 tuổi, quê xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn, Nghệ An). M.T.O cho biết, 10 năm trước, khi mới 14 tuổi, cô đã bị những kẻ mua bán người lừa đưa đi tìm việc làm , sau đó đưa qua Trung Quốc bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc để làm vợ người này.

Không biết tiếng Trung, cuộc sống ở xứ người bị phân biệt và đối xử không tốt nên 10 năm qua, chị O. luôn tìm cách bỏ trốn để về quê nhưng không thành.

Mới đây, sau khi nhận thông tin cầu cứu của chị O., Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh giải cứu cô gái này, đưa về đoàn tụ với gia đình.

Sau 14 ngày cách ly phòng dịch Covid-19 , sáng nay, 27.1, chị O. đã được về với gia đình.

Trước đó, hai cơ quan nói trên đã giải cứu 2 cô gái khác cùng quê ở Nghệ An, bị bán sang Trung Quốc làm vợ khi mới 14 và 15 tuổi.

Sau khi được giải cứu, một nạn nhân đã tố cáo kẻ lừa bán mình sang Trung Quốc và Công an tỉnh Nghệ An đã bắt 2 nghi phạm (ngụ H.Tương Dương và H.Kỳ Sơn, Nghệ An) trong đường dây mua bán người này.