Mưa bão dồn dập, người Huế vẫn lạc quan 'lũ rút ngang đâu dọn lũ đến đấy'

Chiều 12.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị gấp rút triển khai ứng phó với bão số 13. Theo công điện, ngày 15.11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 -115 km/giờ), giật cấp 14. Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của bão số 13 nên từ chiều 14.11 đến 16.11 có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, biển động mạnh. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng đạt báo động 2 đến báo động 3, biển động dữ dội.

3/s, về hạ du 878m3/s; thủy điện Hương Điền đến 1.021m3/s, về hạ du 1.800m3/s). Cơ quan này cảnh báo tình trạng mưa lũ, ngập lụt sâu tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở TP.Huế, TX.Hương Thủy, Hương Trà; các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc sẽ tiếp tục diễn ra. Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết hiện nước trên sông Hương vẫn còn trên báo động 2, trên sông Bồ trên báo động 3. Tính đến 16 giờ 12.11 các hồ chứa đang tiếp tục "điều tiết" nước lũ về hạ du với lưu lượng lớn (thủy điện Bình điền lưu lượng đến 789m/s, về hạ du 878m/s; thủy điện Hương Điền đến 1.021m/s, về hạ du 1.800m/s). Cơ quan này cảnh báo tình trạng mưa lũ, ngập lụt sâu tiếp tục xảy ra trên diện rộng, kéo dài tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở TP.Huế, TX.Hương Thủy, Hương Trà; các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc sẽ tiếp tục diễn ra.