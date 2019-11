Mua vé máy bay Tết 2020: Người Sài Gòn tìm 'đỏ mắt', thấp thỏm chờ vé tăng cường

Nhiều chặng đã hết vé Tết

Thời điểm mua vé Tết âm lịch thường được tính từ ngày 26 Tết (năm nay nhằm ngày 20.1.2020 dương lịch) trở đi. Các chặng bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung luôn "nóng" vì lượng người dân vào nam sinh sống, làm việc lớn.

Theo thông tin từ các đại lý vé máy bay, một số chặng bay trong dịp Tết đã “cạn” từ hạng phổ thông đến thương gia từ ngày 25 - 28 âm lịch, điển hình như chặng TP.HCM – Vinh hay TP.HCM – Thanh Hóa… Chặng TP.HCM – Quảng Bình trong 2 ngày 21 - 22.1.2020 (tức 27, 28 âm lịch) theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên một ứng dụng mua vé máy bay trực tuyến cũng không còn vé, hoặc còn vé hạng thương gia với giá khá cao, khoảng từ 5 - 7 triệu/chặng.

Trên một ứng dụng mua vé máy bay trực tuyến, vé bay chặng TP.HCM - Quảng Bình "cạn" vé ngày 27 - 28 âm lịch

Anh Hà Duy Huỳnh (Hà Nội, làm đại lý bán vé máy bay nhiều năm) chia sẻ, các chặng bay trên dịp cận Tết năm nào cũng hết rất sớm. Điển hình như chặng TP.HCM – Vinh đã hết cách đây gần 2 tuần vì nhu cầu đi lại quá cao.

Theo khảo sát, nếu như từ TP.HCM đi Hà Nội từ ngày 23 âm lịch đến mùng 2 Tết, giá vé khoảng 3,5 triệu đồng/ chiều thì chiều từ Hà Nội - TP.HCM chỉ hơn 1 triệu đồng. Đến ngày từ 3-10 âm lịch, chiều vào từ Hà Nội - TP.HCM giá bắt đầu đội lên cao vì luồng dịch chuyển từ miền Bắc trở lại miền Nam lớn.

Anh Tạ Hưng (quê Hà Nội, hiện đang sống ở Q.2, TP.HCM) thở phào vì vừa mua được vé Tết cho biết: "Dịp Tết các hãng đều không còn vé rẻ. Có 2 loại vé duy nhất, 1 là economic (hạng phổ thông) 3.5 triệu, 2 là business (hạng thương gia) là 8 triệu một chiều". Để có chuyển về quê ăn Tết khoảng 1 tuần, anh Minh bỏ ra chi phí vé máy bay gần 8 triệu đồng.

Anh Hưng bỏ ra gần 8 triệu đồng tiền vé may bay để về Hà Nội ăn Tết

Không được may mắn như anh Minh, chị Mai Nguyễn, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc ở Q.3, TP.HCM chật vật suốt hơn một tháng qua để mua vé máy bay. Công việc cuối năm quá tải khiến chị Mai không có thời gian canh vé, mọi thứ đều phải trông chờ vào đại lý. Vài ngày qua, chị được thông báo đã có vé chiều về (TP.HCM – Nghệ An) nhưng chưa mua được vé vào (chiều ngược lại) mặc dù ngày đi làm năm mới ở cơ quan đã ấn định. “Vé về có giá gần 4 triệu, mà mua không dễ chút nào, vé ra cái đã hết luôn”, chị Mai than thở.

Chị Mai Nguyễn nói: "Ở Sài Gòn 5 năm, năm nào cũng vật vã mới mua được vé. Năm nay những tưởng có hãng máy bay mới thì vé sẽ rẻ hơn, mua dễ hơn nên mình có phần chủ quan. Kết quả là đến giờ vẫn chưa mua đủ vé hai chiều".

Khổ sở chờ mua vé tăng cường

Dịp Tết còn cách 2 tháng nhưng việc mua vé Tết không phải lúc nào cũng thuận lợi. “Thời điểm mua vé Tết tốt nhất từ cuối tháng 9, đầu tháng 10”, một đại lý bán vé tại TP.HCM tư vấn.

Anh Hoàn Đặng, 26 tuổi, quê Nam Định nói có thể năm nay sẽ đi xe máy về quê cùng hội bạn nếu như việc mua vé vượt quá khả năng tài chính của anh.

“Trong trường hợp không thể mua được vé, nhiều người thường đợi các đợt vé bổ sung từ các hãng máy bay sẽ tung ra dịp cận Tết. Bên mình cũng mới nhận được thông báo tăng cường các giờ bay từ các hãng, nhất là các khung giờ đêm. Ví dụ như Vietnam Airline, ngày thường họ không khai thác các chuyến bay đêm nhưng dịp Tết sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến vào các khung giờ: 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng… Mặc dù hơi vất vả một chút nhưng nhiều khách hàng vẫn chấp nhận vì bù lại họ có thể kịp về với gia đình”, Anh Hà Duy Huỳnh, đại lý bán vé trao đổi với PV Thanh Niên.

“Có một cách khác là nhiều người chọn bay từ TP.HCM ra Hà Nội, sau đó bắt xe về các tỉnh nêu trên. Tuy nhiên, cách này ít người lựa chọn”, anh Huỳnh nói thêm.

Trong trường hợp không thể mua được vé, nhiều người thường đợi các đợt vé bổ sung từ các hãng máy bay sẽ tung ra dịp cận Tết

Một số đại lý bán vé cũng cảnh báo, vé máy bay ở đợt cuối cũng bán ra với lượng cầm chừng cùng tâm lý “vớt khách”. Do đó, giá vé có thể sẽ tăng cao gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần so với đợt 1 hoặc đợt 2. Vé máy bay Tết sẽ không bao giờ giữ nguyên mức giá mà luôn thay đổi theo ngày, thậm chí theo giờ. Đó là còn chưa kể một khi lượng vé hạng phổ thông được đặt hết, khách sẽ phải cắn răng mua vé hạng thương gia hoặc không lựa chọn được thời gian bay theo ý muốn.

Với việc bỏ ra từ 8-10 triệu mỗi người để có tấm vé về quê ăn Tết, nhiều người cho biết có thể sẽ thay đổi lịch trình, thời gian bay để tránh những vấn đề nêu trên. Chị Giang Anh, Q.8 chia sẻ: "Sau nhiều năm chật vật mua vé Tết, tôi chọn cách về quê sớm trước 1 tháng hoặc sau Tết 1 tháng để không phải bon chen. Với số tiền hơn chục triệu ấy, tôi có thể chia nhỏ thành 3 lần bay về thăm nhà khác nhau, mà được bay hẳn máy bay của Vietnam Airline".