Năm mới bàn chuyện Việt kiều, người Việt mua nhà ở Mỹ: 'Giấc mơ an cư'

Tại Houston

Chị bật mí: “Môi giới bất động sản là nghề tay trái của tôi (nghề chính là Dược sĩ) mà thu nhập năm nay nghề phụ cao gấp đôi nghề chính… Giờ chỉ sợ không có thời giờ với không có sức làm chứ công việc thì bao la. Nhiều khi phải xin bệnh viện nghỉ vài ngày vì nhiều khách muốn mua nhà quá…”

Chị luôn sẵn sàng giúp đỡ những người Việt muốn mua nhà ở tiểu bang Texas, nơi có cộng đồng Việt đông thứ 2.

Chị Trân vừa giúp một cặp vợ chồng mua nhà mà người chồng ở Houston, còn người vợ bị kẹt ở Việt Nam vì Covid-19. “Mỗi khi cho xem căn nào với người chồng thì chị lại cùng lúc facetime với người vợ để họ có thể chia sẻ nhận xét về căn nhà. Cảm giác giống như 2 vợ chồng đang cùng ở đây vậy. Vui lắm! Đây không phải là khách đâu tiên mua nhà qua facetime đâu!”

Lúc đầu năm khi mới vào nạn dịch COVID và kinh tế suy thoái, giá nhà có giảm đôi chút. Rất nhiều người Việt có trữ sẵn tiền mặt tung ra đầu tư BĐS. Chị Nguyệt hào hứng kể rằng mới mua được căn nhà rất ưng ý cách trung tâm Houston 10 phút, mà các con có thể đi bộ tới trường được. Cả gia đình chị không bao giờ có thể mơ được căn nhà ưng ý với giá như vậy.

Vợ chồng anh Hưng nhờ chị Trân Đỗ giúp mua nhà cho ba mẹ từ Cali qua tránh dịch. Theo anh chị, “Căn nhà diện tích không cần lớn nhưng phải tiện nghi và có sân vườn. Đặc biệt là phải nằm trong khu VN để 2 cụ đi bộ ra chợ. Tuy nhiên, vợ chồng anh đã mua hụt mấy căn nhà rồi.” Theo chị Trân, “có nhiều người mua cũng từ bang khác qua và muốn căn nhà giống như vậy. Nên họ sẵn sàng trả hơn giá người bán yêu cầu. Cũng giống như vợ chồng anh Hưng, tất cả đều mua 100% bằng tiền mặt.”

Bác Minh cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bác tâm sự “muốn mua căn nhà ngay đối diện cho vợ chồng đứa con gái trong khu Jersey Village. Tôi đã bảo người bán là sẽ trả tiền mặt và hơn 5.000 USD so với giá họ yêu cầu. Nhưng cả hơn tuần nay họ vẫn chưa đồng ý. Cuối cùng thì họ đã quyết định bán cho người khác có lẽ với giá cao hơn tôi đưa ra nhiều. Cả gia đình tôi rầu rĩ cả mấy ngày nay. Thế là vợ chồng đứa con gái lại tiếp tục phải đi “săn” căn khác rồi…”

Cô Lan làm nail mới từ Cali qua thì lại may mắn hơn. Cô quyết định mở tiệm nail ở khu đô thị mới trên The Woodlands, cách trung tâm thành phố 45 phút. Theo cô cho biết: Những căn nhà trong khu của cô vẫn đang xây. Đường xá rất mới. “Khu toàn Mỹ trắng ở nên giá nhà và công việc tiệm nail mới mở rất tốt. Chuyển qua Houston là quyết định rất sáng suốt của gia đình tôi!”

Cô Nguyệt, giáo viên tiểu học ở khu ngoại ô Cypress thì chia sẻ: “Sau khi cô không đọ giá lại cho những căn nhà gần khu trung tâm thành phố Houston. Gia đình cô quyết định mua một căn nhà vừa túi tiền trong khu đô thị mới phía Bắc Houston.” Cô cũng cho biết thêm: “Tuy là khu vực xa nhưng không lo lụt vì cơ sở hạ tầng thoát nước đã được thiết kế để chống lại những cơn bão lịch sử như Harvey năm 2018.”

Trường hợp vợ chồng ông bà Hải Nguyễn (73 & 61 tuổi) đang sống ở gần Chùa Việt Nam đường Synott cũng vậy. Ông bà mong muốn chuyển đến gần trung tâm Houston một chút cho con cái đi học thuận tiện hơn. Tuy nhiên, giá nhà Houston bây giờ tăng chóng mặt, nhất là khu vừa an toàn vừa thuận tiện.

Ông Hải buồn rầu nói: “Tui đã dự định chuyển nhà từ cuối năm ngoái. Đi coi với real estate agent (môi giới nhà đất) gần cả mấy chục cái mà chưa đậu được cái nào. Cái mà hợp túi tiền thì khu chưa được an toàn, còn khá phức tạp... Còn cái mình ưng ý thì quá tầm với...”

Bà Hải tiếp lời: “Thấy mấy đứa nhỏ lái xe đi làm, đi học ở Downtown gần cả tiếng đồng hồ xót ruột quá. Nhưng giờ lực bất tòng tâm…Năm 2020 này giá nhà lên quá chừng mà tưong lai thấy không có dấu hiệu hạ nhiệt …” Ông bà Hải có 3 người con đều đang độ tuổi đi học đi làm (22, 24 và 25 tuổi).

Tất cả những người được phỏng vấn đều đồng ý rằng thị trường BDS ở Houston tăng nhanh chưa từng thấy trong lịch sử. Đặc biệt là những khu gần downtown Houston. Theo chị Trân Đỗ, “những người mua bằng tiền mặt không còn là vua nữa. Với lại suất vay ngân hàng thấp thế này, ai cũng có thể mượn được nhiều tiền và cuộc chiến tăng giá là điều khó tránh khỏi!”

Anh Vinh Bùi (Houston, 31 tuổi, dược sĩ) vừa hùn tiền mua nhà với anh trai đang là nghiên cứu sinh ở Mỹ. Hai anh em mua căn nhà gần 300 ngàn USD tại ngoại ô Houston, thành phố mới Pearland. Thường thường giá cả nhà mới ở đây đều dưới 200 ngàn tính đến thời điểm năm 2019. Tuy nhiên vì giấy tờ trục trặc với bên ngân hàng mà mấy tháng vẫn chưa chốt được.

Anh hi vọng đến tuần sau (giữa tháng 1/2021) thì cầm được chìa khoá nhà. “May người bán tốt thông cảm cho bên tôi chứ không cũng dễ bị thua kiện lắm! Mất tiền đặt cọc (gần 8000 USD) dễ như chơi. Để người ta kẹt với mình thời gian lâu quá vậy mà.”

Cô Mai Trịnh (51 tuổi, New York, chủ tiệm nail) – sau gần 30 năm thăng trầm ở đất Mỹ, lấy chồng rồi li dị, làm chủ làm thợ rồi lại lên làm chủ - sở hữu một căn nhà hai tầng (multi-family home) cho thuê hai hộ gia đình lấy tiền để chi trả ngân hàng hàng tháng còn mình thì ở căn hộ ba phòng ngủ gần tiệm chị tiện đi lại. Căn hộ 3 phòng này cũng là chỗ cưu mang cho gia đình anh trai cô Mai gồm 4 người Việt Nam mới sang định cư năm ngoái. Tuy căn hộ 3 phòng hơi chật cho 5 người nhưng người Việt “ lá lành đùm lá rách ”,“khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” nên cũng ấm êm. Đợt COVID-19, tiệm nail đóng cửa dài hạn nên cô lo lắng vì sợ kéo nhà: “Được tiếng sở hữu nhà thiệt ra là của ngân hàng. Trả tiền trễ mấy tháng là bị “kéo nhà” ngay… Bên này hiếm ai mà trả được hết một lần lắm…”

Ông bà Dương Nguyễn (79 & 75 tuổi, Atlanta, định cư năm 93) vui vẻ chia sẻ: “Cuối đời tôi cũng trả “off” (trả hết) căn nhà mua từ đầu những năm 2000! Coi như của thừa kế chia cho 4 đứa con sau này”.

Riêng Cali, ngạc nhiên là mặc dù cháy rừng , giá cả nhà vẫn tăng vùn vụt. Anh Johnny Trần (55 tuổi, San Jose) nói: “Giá nhà ở đây còn cao hơn trước nữa. Giờ nhà có giá lắm.” Vợ chồng anh Toàn – chị Như (36 và 34 tuổi) cũng vừa mới dọn vào căn nhà có vườn ở San Jose với giá trả cao hơn 16.000 USD so với lúc chủ nhà treo bảng. Anh chị hào hứng: “Quá là hên. Khu này vừa an toàn vừa thân thiện. Hai đứa con tôi thích ra chơi với mấy đứa nhóc hàng xóm lắm. Sau mọi chi phí là tụi tôi trả gần 1 triệu rưỡi đô nhưng vẫn còn may so với mấy người bạn. Tôi đi săn nhà từ đầu mùa COVID đến giờ mới được cái ưng ý. Trả cao hơn chứ không người khác mua mất.”