Nam sinh nghèo đứng cả buổi chờ trả 70 triệu cho người đánh rơi

Dù sự việc đã qua nhiều ngày nhưng mới đây câu chuyện được công bố nên nhiều cư dân mạng mới biết và thả tim không ngớt.

Sợ không tìm được người đánh rơi

Chiều 11.4, PV Thanh Niên đến căn nhà nhỏ, cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ của gia đình em Nguyễn Dân An (học sinh lớp 6A10, Trường THCS Cổ Nhuế 2, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tìm hiểu thêm vụ việc.

Căn nhà chừng 30 m2, là nơi An cùng mẹ và anh trai trú ngụ. An kể trên đường đi học về nhìn thấy cái ví bên đường nên em dừng lại nhặt. Không tò mò bên trong đó là gì, em chỉ đứng ở đó đợi người bị mất quay lại tìm.

“Đợi lâu quá, lúc đấy trời nắng nên em mở ví ra thấy cái chứng minh thư với số tiền lớn nên hốt hoảng. Lúc sau em về nhà được khoảng vài phút nhưng sợ quá lại chạy ra chỗ nhặt và đợi người ta ở đấy. Em cất cái ví vào cặp vì sợ cầm ở ngoài không may bị giật mất, nên chỉ đưa chứng minh thư đi hỏi xem có ai bị mất rồi so sánh khuôn mặt của họ”, Dân An nhớ lại.

Được một lúc, Dân An lại quán bún gần đó hỏi người dân xem có ai bị mất chứng minh thư. Người quen của chủ nhân chiếc ví khi nhìn thấy CMND đã gọi điện để đến gặp em và xin nhận lại.

“Em nhìn chứng minh thư rồi hỏi tên, nhìn ảnh, hỏi rất kỹ xem có đúng chủ nhân không rồi mới trả lại tiền. Em thấy vui vì mình làm được một việc tốt. Lúc đầu chỉ có thầy với mẹ em biết, nhưng sau còn được tuyên dương trước trường”, Dân An chia sẻ.

Giấy khen của UBND Q.Bắc Từ Liêm tặng An về hành động đẹp

Bà Nguyễn Thị Thỏa (41 tuổi), chủ nhân chiếc ví, vô cùng cảm kích trước hành động đẹp của cậu học trò lớp 6. Ngay sau khi nhận lại tiền, bà đã báo lên Ban giám hiệu trường để nêu gương người tốt việc tốt . Bà cho biết có tặng lại một ít tiền cảm ơn nhưng Dân An không nhận, nên dẫn em đi mua 3 bộ quần áo, 1 balô, giày, mũ và chở về nhà gặp mẹ em để cảm ơn. “Trong ví là tiền tôi mang đi trả nợ, khi biết bị rơi cũng quay lại tìm mấy vòng nhưng không thấy. Tôi thấy cháu là tấm gương sáng để mọi người và các em noi theo”, bà Thỏa chia sẻ.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Chị Chu Thị Hoài Thu (38 tuổi), mẹ của An, hiện là giáo viên mầm non. Chị kể hôm đó đi làm, đến trưa thầy giáo của con gọi điện báo thì mới biết chuyện. “Bình thường con cũng luôn ngoan, nhanh nhẹn. Tôi thực sự vui mừng, xúc động”, chị Thu chia sẻ và cho biết bố An qua đời sau một lần bị cảm. Khi đó, anh trai An còn nhỏ và chị đang mang thai An tháng thứ 8. Kể từ đó, một mình chị tần tảo nuôi hai con ăn học. “Thực sự gia đình cũng vất vả, khó khăn nhưng tôi vẫn phải cố gắng để vượt qua vì các con. Khoảng thời gian chồng mất đôi khi cũng nghĩ quẩn, nhưng rồi cứ nhìn các con để mà sống, mà cố gắng”, chị Thu chia sẻ.

12 năm qua, dù lớn lên thiếu vắng tình thương của bố nhưng Dân An luôn được thầy cô, bạn bè, hàng xóm xung quanh ngưỡng mộ vì ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và luôn làm việc tốt. Thầy Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Nhuế 2, cho hay sau khi xác nhận sự việc có thật, trường đã tuyên dương, khen thưởng và báo cáo lên các cấp để lan tỏa hành động đẹp của em.

“Tôi cảm thấy vui, tự hào và xúc động. Tâm lý chung ai cũng có lòng tham nhất định nhưng em Dân An trong hoàn cảnh là hộ cận nghèo cũng không do dự, lập tức trả lại người bị mất”, thầy Tuấn nói.