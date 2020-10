Nữ sinh lớp 7 nhặt 14 triệu đồng trả lại cho người mất

Ngày 2.10, tại Công an xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Công an xã đã bàn giao số tiền gần 14 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý H.Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp) do một nữ sinh lớp 7 nhặt của rơi và trao trả lại.