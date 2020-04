New York giữa tâm dịch Covid-19: Cái nhìn của nữ PGS Việt đang dạy ở đây

Những sinh viên (SV) sắp tốt nghiệp sẽ bận rộn với những cuộc phỏng vấn cho các khóa thực tập ở các tập đoàn quốc tế lớn có trụ sở tại thành phố này hay bắt đầu chọn mua mũ và áo choàng cho lễ tốt nghiệp vào ngày 28.5 sắp tới.

Nhưng rồi, thứ tư ngày 11.3, sau khi tôi kết thúc lớp dạy cuối cùng vào lúc 14 giờ 5, tất cả đã thay đổi. Toàn trường nhận được thư của vị chủ tịch trường, với nội dung các lớp học vào ngày mai sẽ bị hủy bỏ. Tôi chạy vội xuống văn phòng khoa chờ ý kiến của trưởng khoa trước khi quay lại văn phòng để gửi thông báo khẩn cấp đến tất cả các SV của mình: Chúng ta sẽ không đến lớp nữa cho đến hết học kỳ mùa xuân này!

Thành phố New York, vốn được mệnh danh là “Thành phố không ngủ”, cũng bắt đầu lệnh đóng cửa tất cả quán xá, cửa hàng, phòng tập thể dục , những buổi hòa nhạc và những buổi biểu diễn thời trang... Mọi hoạt động đều ngưng đọng.

Vì ngày 11.3 là ngay giữa kỳ thi học kỳ nên SV và các giáo sư rơi vào tâm lý bất ổn. Nhiều SV than phiền họ chưa chuẩn bị cho kỳ thi trên máy tính và giáo sư cũng chưa kịp chuẩn bị để thi trực tuyến trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ một tuần. Học sinh hỏi giáo sư, giáo sư hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng hỏi chủ tịch và phó chủ tịch trường… Không ai có một câu trả lời chính xác trong tình huống khẩn cấp này!

Những SV sẽ tốt nghiệp tháng 5 tới đây bắt đầu lo lắng về tương lai, khi mà chỉ mới hơn 2 tuần trước các em còn tràn đầy hy vọng về thị trường việc làm và nền kinh tế thịnh vượng ở New York. Nhiều em gọi điện thoại và email cho tôi nói rằng không thể ngờ học kỳ cuối cùng của đời đại học lại chấm dứt như thế này. Em cũng sẽ không có ngày lễ tốt nghiệp như những năm khác. Tôi rất thông cảm về những điều các em trải qua. Bởi phần lớn trong số các SV của tôi là da màu, người nhập cư, gia đình có mức thu nhập thấp ở New York. Tấm bằng đại học và ngày lễ tốt nghiệp có ý nghĩa rất lớn với các em và cả gia đình.

Ngày hôm qua, một SV gọi cho tôi để chào tạm biệt. Em ấy sẽ rời New York vào tuần sau để về với gia đình. Tôi hỏi khi nào em trở lại, đi để tránh dịch bệnh tạm thời hay em rời đi? Em trả lời đi tìm việc làm ở tiểu bang khác. Em SV này sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 và nghĩ sẽ khó có thể tìm công việc ở New York trong vài năm tới. Kinh tế ở nơi này đang trải qua những thử thách lớn.

New York là thành phố của những giấc mơ. Đó cũng là lý do một giáo sư trẻ như tôi đã chọn nơi đây để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy khi vừa lấy tấm bằng tiến sĩ. Nhưng giờ đây, thành phố tôi yêu cũng là trung tâm của đại dịch Covid-19. Không biết bao giờ trường mới mở cửa trở lại, để được thấy những khuôn mặt đầy hy vọng của SV trong các giờ học, để nói về cơ hội việc làm tại trung tâm tài chính Phố Wall và tương lai của các em được tiếp tục ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp.

Nhưng trên cái nền xám xịt của hiện tại đang diễn ra, tôi tin New York sẽ được vực dậy nhanh chóng sau cơn bão táp của dịch Covid-19, bởi được mệnh danh là New York mạnh mẽ, từ cái ngày 11.9 năm nào. Và tôi tin, New York sẽ sớm trở lại là thành phố của những giấc mơ cho người trẻ khắp nơi trên thế giới