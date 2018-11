Ngang nhiên khai thác đất cát trái phép cạnh trung tâm xã

“Ăn đất” giữa ban ngày

Việc khai thác đất cát (đất pha cát) trái phép nói trên xảy tại xã Lộc Vĩnh, một trong 4 xã thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Khu vực khai thác đất cát nằm gần khu dân cư thuộc hai thôn Cảnh Dương và Đông An, xã Lộc Vĩnh, cách trụ sở UBND xã Lộc Vĩnh chừng 1 km và cách đường trung tâm Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chỉ vài trăm mét.

Theo quan sát của PV, tình trạng khai thác đất cát lậu diễn ra trong một thời gian dài tại khu vực nêu trên đã khiến một khu vực cát nội đồng rộng trên 10 ha bị tàn phá, đào bới nham nhở. Nhiều vết bánh ô tô tải cũ, mới chồng lên nhau thành những con đường mòn ngang dọc mà người đi đường rất dễ nhận thấy. Nhiều nơi sau khi cát lấy xong, hiện trường còn lại tựa như cái hồ nước. Nhiều nơi đất cát bị đào sâu hoắm, tạo thành hàm ếch.

“Việc lấy đất lậu tạo thành những ao hồ, hố sâu rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Nhà nước thiệt hại về tài nguyên khoáng sản, nhưng một số người thì tư lợi”, ông Nguyễn Anh, một người dân ở thôn Cảnh Dương, lo lắng.

Đất "vô chủ", xã không hay !

Đến nay, nhiều người dân thôn Đông An lẫn Cảnh Dương không biết khu vực bị khai thác đất cát nói trên do ai sở hữu và cơ quan, tổ chức nào quản lý. Chị L.Th.V, một người dân ở thôn Đông An, cho biết hơn 10 năm trước, chính quyền thu hồi hàng chục héc ta đất trồng mía của bà con giao lại cho một doanh nghiệp để họ nuôi tôm cao triều.