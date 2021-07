Ngày đầu mọi quán xá TP.HCM không bán theo chỉ thị 16: Chuỗi ngày tạm biệt cơm tấm, mì, phở

Từ 6 giờ sáng ngày 9.7, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các lực lượng công an phường, công an quận, dân quân tự vệ, cán bộ y tế , CSGT các quận lập nhiều chốt trên đường phố để kiểm soát người dân TP.HCM ra đường không lý do.