Ngư dân phấn khởi sau chuyến đi biển cuối năm

Đứng trước mũi thuyền chờ người đến thu mua cá, anh Nguyễn Đức (35 tuổi, quê ở H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) nở nụ cười tươi rói, cho biết: “Chuyến biển cuối năm nhờ thời tiết thuận lợi nên tàu của tôi đánh bắt được hơn 3 tấn cá nục. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì không bằng, vì ngư trường năm nay khan hiếm hải sản”.

Tàu cá công suất 800 CV của anh Đức chủ yếu hoạt động đánh bắt trên vùng biển ở tỉnh Nghệ An. Suốt cả năm qua, mưa bão dồn dập và hải sản rớt giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thu nhập không ổn định. Chuyến biển cuối cùng của năm nay, anh Đức quyết định chuyển hướng vào vùng biển Hà Tĩnh để thử vận may.