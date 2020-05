Người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân giải thích do 'sơ ý bước trúng'

Liên quan đến vụ việc người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi (bé L.G.B.) gãy chân tại Bình Phước, ngày 18.5, ông Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng công an huyện Bù Đốp) cho biết công an đã làm việc với Lê Văn Sơn (31 tuổi, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp), cha cháu bé. Sơn khai nhận do sơ ý, ban đêm ngủ dậy, bước đụng chân con, nhưng không biết chân con bị gãy. Khi biết con bị gãy chân vào ngày hôm sau, Sơn cũng có lo lắng cho cháu bé.