Bàng hoàng nghi án người mẹ liên quan cái chết con trai 2 tuổi

“Khi tôi chạy về đến nhà chị H. thì không thấy chị này ở nhà mà chỉ có cháu K. nằm bất động trên giường. Tôi lập tức gọi cho công an xã đến hiện trường và báo cho Công an H.Nghi Xuân về điều tra vì nghi ngờ đây là vụ án mạng ”, ông Lý nhớ lại.

“Nhà tôi và nhà chị H. nằm gần sát nhau. Mấy năm nay, tôi thấy chị sống với 3 đứa con trong căn nhà này và hoàn toàn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ. Chồng chị này hiện vẫn đang ở Hàn Quốc. Kể từ khi xây nhà, chồng chị ấy cũng chưa về thăm nhà lần nào. Cháu K. là con út và là con trai duy nhất trong nhà. Cháu bé mất đột ngột như vậy khiến ai cũng xót thương”, ông Lý nói.

Ông Hoàng Văn Hà, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián, cho hay thời điểm xảy ra sự việc, người dân phát hiện trên trán cháu bé có 1 vết bầm tím, nghi do tác động của ngoại lực. Qua nay, người dân vừa tiếc thương, vừa bàn tán về cái chết đầy bí ẩn của cháu K.

Thông tin vụ việc đăng tải càng khiến mạng xã hội lan truyền mạnh khi hôm qua cơ quan công an xác định nghi phạm khiến nhiều người rúng động. Theo thông tin từ CQĐT, Công an H.Nghi Xuân phối hợp với Phòng CSHS công an tỉnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.