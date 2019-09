Người dân Phú Quốc bàng hoàng vì gần 1km bờ biển sạt lở

Từ chiều đến sáng hôm sau mất 1km bờ biển

Người dân đảo ngọc Phú Quốc vô cùng lo lắng khi cho rằng nếu tình trạng này kéo dài, căn nhà của họ nằm bên trong cũng sẽ chịu chung số phận trong thời gian không lâu sau này.

Ông Tăng Văn Dũng (49 tuổi, ngụ tổ 9, KP9) cho biết ông đã sống ở đây hơn 30 năm. Ông bàng hoàng kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 30.8, khi đó biển có sóng lớn đã đánh mạnh vào bờ làm một cây dừa to đổ ngã. Sóng đã đánh dần vào bên trong bờ biển và đến sáng ông thức dậy thì đã thấy một cảnh tượng tan hoang, 1 đoạn bờ biển gần 1km đã không còn nữa.

Mặc dù vị trí bị sạt lở vẫn còn cách nhà ông Dũng một con đường nhỏ, nhưng ông Dũng vẫn lo lắng nếu tình trạng này không được khắc phục, sẽ không lâu sau, căn nhà ông đang ở và nhiều nhà dân xung quanh cũng chịu chung số phận.

Người dân làm tạm đê chắn sóng trong khi chờ chính quyền giúp đỡ. HOÀNG TRUNG Cây dừa gãy đổ, phơi gốc rễ lên trên Sóng đánh làm tường nhà bị nứt, vết nứt khá rộng Dân mua đá về tự làm đê chắn sóng Cảnh tượng bờ biển sạt lở sát nhà dân ở tổ 9, KP9

Ông Dũng cho rằng nguyên nhân gây sạt lở do sóng lớn, có lẽ là do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Tuy nhiên, bà Lê Ngọc Thuý (38 tuổi, ngụ tổ 9, KP9) thì cho rằng ngoài sóng lớn ra thì việc khai thác cát quá nhiều tại khu vực này trong thời gian gần đây đã làm cho đáy biển ở đây sụp xuống tạo thành một lòng chảo. Gần đây do tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao, sóng biển đánh vào bờ đã kéo cát từ trong bờ ra nên gây sạt lở như vậy. Riêng bà Thuý cho biết đã bị sóng đánh hư hết 3 căn nhà.

Bà Thuý còn cho biết, từ hơn 1 năm trước, do lo sợ tình trạng lấy cát quá mức làm cho nước biển tràn vào sẽ khiến khu vực mình sinh sống bị nhiễm mặn nên đã phản ánh với chính quyền địa phương, thế nhưng đến nay không thấy một cơ quan nào đến xem xét xử lý.

Bờ biển lở sát vách nhà dân Nếu tình trạng này không được khắc phục, nhiều hộ dân lo lắng nhà sẽ bị sóng đánh sụp theo

Nhà từng cách bờ 50m nay nằm gọn trên bãi biển

“Trước đây nhiều nhà dân có đất cất nhà ở cách bờ biển 50m, thế nhưng hiện giờ nhiều nhà đã phải bị rơi vào tình trạng sóng biển đánh đến tận vách”, bà Thuý nói.

“Nhà đất chúng tôi có giấy tờ hẳn hoi, nằm cách bờ biển 50m, thế nhưng giờ đây căn nhà tôi đang sử dụng tự nhiên nằm gọn trên bãi biển, thử hỏi chúng tôi phải sống làm sao”, bà Thuý chia sẻ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đoạn bị sạt lở kéo dài từ tổ 6 đến tổ 9 của KP9 gần 1km, độ rộng sạt lở trung bình khoảng 10m. Chỉ tay về phía biển cách bờ chừng 100m, người dân cho biết cách đây khoảng 20 năm trước, bờ biển nằm ở đó.

Trên bờ biển, nhiều cây dừa cao to hơn chục mét nằm ngã sóng xoài trên bãi cát, gốc bị bật ngượi nằm hướng lên trên, một số nhà bị sóng đánh bật cả móng, tường nứt nhiều đoạn dài với vết nứt rộng đến nổi có thể thò tay vào.

Cũng theo ghi nhận, tại tổ 6, nhiều người dân đang thuê xe cuốc để đưa những hòn đá to xuống biển làm đê chắn sóng.

Bà Nguyễn Thị Thuý Lệ (39 tuổi, ngụ tổ 6, KP9) cho biết đã phải mua đá về làm việc này. Tại nhà bà Lệ, sóng đánh vào tạo thành một hố hàm ếch sâu gần 2m trong nhà. Bà rất lo lắng về an toàn của các thành viên trong gìa đình mình.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND H.Phú Quốc cho biết vẫn chưa nắm được thông tin, sẽ cho kiểm tra lại.