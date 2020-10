'Người hùng Nghệ An' cứu người, 29 ngày dầm mình vùng lũ miền Trung

“Ai cũng sẽ làm vậy thôi”

Sau những hành động đẹp của anh Thanh, cư dân mạng không tiếc dành cho anh những lời khen. “Tôi rất vui vì việc làm của mình có thể lan tỏa được những điều tốt đẹp đến mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là điều bình thường vì nếu ai trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ làm như thế”, anh Thanh nói với PV Thanh Niên sáng qua. Anh Thanh kể lại, chiều 28.10 khi đang di chuyển trên địa bàn H.Bố Trạch ( Quảng Bình ), anh chứng kiến một xe chở hàng cứu trợ bị lật vì gió lớn. Tài xế văng ra 15 m và mắc vào dải phân cách bên đường, bất tỉnh tại chỗ. Lập tức, anh cùng những người bạn của mình dừng mọi công việc, đưa tài xế đến Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình để điều trị. Tại bệnh viện, nghe bác sĩ cho biết tài xế chỉ bị thương phần mềm và không nguy hiểm đến tính mạng, anh Thanh mới tiếp tục lên đường cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Quảng Bình. Trước khi đi, anh đã nhờ những người bạn của mình ở TX.Ba Đồn đến chăm sóc và gửi tài xế 5 triệu đồng để thanh toán viện phí. “Sau khi tỉnh lại, tài xế có gọi điện cho tôi để nói lời cảm ơn. Tôi thấy lòng vui lắm! Vui không phải vì mình nhận được lời cảm ơn mà là vì anh ấy đã khỏe lại”, anh Thanh kể thêm. Chiếc xe bị lật khi đi cứu trợ được anh Thanh và anh em của mình ứng cứu ngay Trao đổi với PV sáng 29.10, anh Lê Văn Nam (31 tuổi), tài xế được anh Thanh cứu, cho biết tình hình sức khỏe của anh đã ổn định nhưng vẫn còn phải điều trị để hồi phục hẳn. “Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh Thanh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của anh và mọi người, tôi không biết mình sẽ thế nào. Nếu có cơ hội, tôi mong gặp anh trực tiếp để nói lời cảm ơn”, anh Nam xúc động.

Anh Thanh tiếp tế thực phẩm cho một gia đình ở TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

29 ngày cứu trợ trong rốn lũ miền Trung

Anh Thanh cho biết, tính đến nay anh đã 29 ngày rong ruổi khắp các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của lũ lụt để giúp đỡ bà con gồm: Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam. Những ngày qua, anh đã hỗ trợ cho bà con hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 15.000 thùng mì, 30 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ số tiền mặt và hàng tiếp tế đó do anh tự vận động, quyên góp người thân và cộng đồng.

“Vừa có lũ là tôi từ Nghệ An lao đến để hỗ trợ bà con. Tôi gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương khiến tâm can tôi như bị giày xé. Những lúc giúp đỡ họ, tôi luôn tươi cười để tiếp thêm cho họ năng lượng tích cực chứ trong lòng thì tôi khóc vì xót xa”, anh Thanh kể và cho biết thêm những ngày cứu trợ anh chủ yếu ngủ trên xe. Hôm qua, anh đang trên đường đến H.Nam Trà My (Quảng Nam) để hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất. Sau đó, anh sẽ tiếp tục đến các nơi ở Quảng Ngãi để hỗ trợ cho những gia đình chịu thiệt hại sau bão số 9.