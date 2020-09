Người mẹ già 88 tuổi bị con gái hành hạ đã qua đời mấy ngày nay

Chiều 7.9, Đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) cho Thanh Niên biết, qua nắm thông tin sơ bộ từ Công an H.Cần Đước thì sự việc này là có thật. Người mẹ già đáng thương bị con gái đánh đập, bạo hành dã man đã mất cách nay khoảng 1 tuần.