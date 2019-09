Người Phú Quốc lại tổ chức giải bóng đá quyên hơn 100 triệu giúp học sinh nghèo

Theo ông Đinh Quang Thiều, Trưởng ban tổ chức giải, giải đấu được tổ chức chào mừng lễ Quốc khánh 2.9 đồng thời quyên góp giúp đỡ các em học sinh vượt khó học tốt, hỗ trợ các em chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới.

“Xung quanh chúng ta còn nhiều em học sinh khó khăn, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là các em muốn được đi học. Không một ai được sinh ra muốn mình bị thiệt thòi, bất hạnh, không em nào muốn mình sớm từ bỏ ghế nhà trường và ai cũng muốn mình trở thành người hữu ích cho xã hội. Chúng tôi chỉ xin được làm cầu nối để tiếp nhận những sự quan tâm, sẻ chia của lòng nhân ái giúp các em giảm bớt một phần khó khăn”, ông Thiều chia sẻ.

Ngoài ra, ông Thiều cho biết trước đó đã đi tìm hiểu ở các trường và ghi nhận được còn khá nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Nhiều cá nhân góp tiền ủng hộ các em học sinh khó khăn HOÀNG TRUNG Giải đấu với ý nghĩa nhân văn được nhiều người ủng hộ LÝ TUẤN NGỌC

Giải đấu gồm 4 đội bóng tham gia: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Khách sạn Thanh Vy, Garage Phương Khanh và đội bóng Quốc An - Quốc Michel (của nhạc sĩ Quốc An và doanh nhân Quốc Michel, đến từ TP.HCM). Kết thúc giải, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã giành cúp vô địch sau khi thắng đội Quốc An - Quốc Michel với tỷ số 3 - 2 sau loạt suất luân lưu.

Theo thống kê của ban tổ chức, kết thúc giải đấu đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng để mua đồng phục cho các em học sinh nghèo ở 20 trường tiểu học trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.