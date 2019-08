Lễ 2.9: Nhiều chủ khách sạn Phú Quốc than trời vì khách giảm gần 50%

Ngày 30.8, thông tin với PV Thanh Niên, anh C., giám đốc một khách sạn 4 sao ở xã Dương Tơ, cho biết khách sạn anh có hơn 160 phòng, nhưng dịp lễ 2.9 này chỉ có khoảng 40% số phòng là có khách. So với kỳ nghỉ lễ 2.9 năm trước, lượng khách giảm hơn 50%. “Trong kỳ nghỉ lễ 2.9 năm trước, khách du lịch đến Phú Quốc đông đến mức phải chen nhau check-in vào khách sạn, còn năm nay tình hình khá vắng vẻ”, anh C nói.