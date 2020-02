Người Sài Gòn bịt khẩu trang đi mua cá lóc nướng vía Thần Tài

Theo nhiều chuyên gia, tục cúng Thần tài xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ 20. Chuyện kể rằng, Thần tài là người ở trên trời, cai quản tiền bạc, tài lộc. Trong một lần Thần tài xuống trần gian chơi, nếu ghé vào nhà nào thì nhà đó buôn may bán đắt.

Không ai có thể biết được nguyên nhân chính xác. Thế nhưng, mọi người cứ truyền miệng nhau rằng, cúng cá lóc sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, nên mọi người truyền nhau và trở thành phổ biến.

Ngoài ra, theo quan niệm của người dân Sài Gòn lâu nay, cá lóc mạnh mẽ, thể hiện sự may mắn. Về dinh dưỡng cá lóc tốt cho sức khỏe , thuộc loại cá hiền, không gây hại cho con người. Do đó, người phương Nam thích cá lóc và thường dành món này mời những bậc đáng kính.

Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều người dân ở TP.HCM đổ xô đi mua cá lóc nướng để làm cỗ cúng ngày vía Thần tài. “Phố cá lóc nướng” kéo dài một đoạn khoảng 500m trên đường Tân Kỳ Tân Quý từ giao lộ Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Trường Chinh (quận Tân Phú, TP.HCM) tấp nập kẻ mua, người bán.

“Thật dễ dàng để người mua lựa chọn cho mình một con cá lóc nướng theo kích cỡ mong muốn với giá giao động từ 150.000 - 180.000 đồng/con. So với ngày thường, giá cả có thể cao hơn một chút, nhưng vẫn phù hợp với túi tiền của người dân”, một khách đi đường chia sẻ.

Một vài tiểu thương cho biết, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh viêm phổi gây ra do virus corona, mọi người hạn chế đi đến những nơi đông người. Do đó, nhiều người đã tranh thủ đi đến “phố cá nướng” để chuẩn bị cho việc cúng Vía Thần tài từ tối hôm qua. Tuy nhiên, sức mua của người dân vẫn không bị ảnh hưởng.