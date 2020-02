Người dân vẫn hào hứng đi mua vàng Thần Tài giữa ‘tâm bão' virus Corona

Theo phong tục dân gian, ngày Thần Tài là ngày mùng 10.1 âm lịch. Vào ngày này, mọi người thường đi mua vàng với mong ước có một năm làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Với giới kinh doanh , người làm ăn buôn bán, tiểu thương, ngày vía Thần Tài là ngày rất quan trọng.

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Ông Dương Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DoJi, cho biết để chuẩn bị cho ngày Thần Tài năm nay, doanh nghiệp đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, có nhiều sản phẩm mới như sản phẩm đúc hình chuột, sản phẩm Âu vàng Phúc Long được chế tác bằng công nghệ 3D...

Vào ngày này, người dân đa phần đến mua vàng lẻ với số lượng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ,... thậm chí có người chỉ mua 0,5 chỉ gọi là lấy may, mong một năm tài lộc sung túc. Theo ông Dương Anh Tuấn, các sản phẩm Đồng vàng Kim Tý năm nay sẽ được tính theo giá niêm yết của vàng SJC, với trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, đáp ứng nhu cầu tích trữ, đầu tư và quà tặng. Trong khi đó, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết, mùa Thần Tài năm nay, công ty tiếp tục tung ra dòng sản phẩm vàng miếng Tài - Lộc với một mặt khắc chữ, mặt còn lại chạm khắc biểu tượng của năm Canh Tý. Bên cạnh đó là dòng sản phẩm trang sức Kim Tý có giá từ 2,4 - 3,5 triệu đồng/chỉ. Trong tuần này, giá vàng thế giới đã tăng mạnh bởi dịch viêm đường hô hấp cấp Coronavirus. Giá vàng trong nước theo đó cũng bật tăng, có thời điểm vượt mốc 45 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng hôm nay (ngày 2.2) đã đồng loạt tăng mạnh tại các thương hiệu uy tín. Trong đó, giá vàng SJC tại Hà Nội tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với cuối phiên hôm 31.1. Giá vàng SJC hôm nay giao ngay ở mức 44,45 triệu đồng/lượng mua vào - 44,92 triệu đồng/lượng bán ra. Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona sắp được xuất viện Phát khẩu trang miễn phí cho khách mua vàng Năm nay, ngày vía Thần Tài 2020 rơi đúng vào thời điểm dịch bệnh virus Corona bùng phát. Để thu hút khách hàng, nhiều doanh nghiệp vàng đã yêu cầu toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang, tặng khẩu trang cho khách hàng… Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DoJi triển khai chương trình "Mua vàng - Tặng khẩu trang Nhật" vào đúng ngày Thần Tài. Khách hàng đến mua vàng tại các trung tâm vàng bạc đá quý DoJi cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Chị Ngô Thuý Hằng (40 tuổi, ở Liễu Giai, Hà Nội) cho rằng: “Mua vàng cầu may cho mình nhưng an toàn vẫn là trên hết. Các cửa hàng vàng phát khẩu trang miễn phí là một hành động hết sức ý nghĩa”. Anh Lê Văn Quân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chia sẻ muốn mua một ít vàng để cầu may nhân dịp đầu năm mới.

Trong ngày vía Thần Tài, theo khảo sát, khách hàng thường không quan trọng là giá vàng tăng cao vài chục ngàn, mà quan trọng là xuất được tiền đúng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để mua vàng, với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc cho họ trong cả năm. Tại Bảo Tín Minh Châu, công ty không tăng giá và điều chỉnh theo biến động của thị trường vàng nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng. Đến thời điểm chiều 2.2, lượng khách đặt mua vàng trước ngày vía Thần Tài tăng khoảng 20 -30% so với cùng kỳ năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi lại vào ngày 2.2, trước ngày vía Thần Tài 1 ngày:

Người dân đeo khẩu trang mua vàng đầu năm Ảnh Anh Vũ

Các tiệm vàng vẫn đông khách trước ngày vía Thần Tài Ảnh Anh Vũ

Khách mua vàng đeo khẩu trang phòng dịch cúm từ vi rút Corona Ảnh Anh Vũ

Nhiều sản phẩm trang sức được tung ra trong "mùa bão" virus Corona Ảnh Anh Vũ