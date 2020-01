Người Sài Gòn uống hết 44 triệu lít bia từ vỉa hè, vũ trường trong dịp Tết

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết theo thống kê từ năm 2014 đến năm 2017, tỉ lệ tai nạn giao thông (TNGT) do sử dụng rượu bia chiếm từ 6-9% trong tổng số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên. Trong năm 2018, tỉ lệ này được kéo giảm xuống 4%.

Nhiều người cho rằng sau cuộc nhậu vẫn đủ tỉnh táo để chạy xe về nhà Độc Lập

Nhiều nạn nhân nhập viện Việt Đức vì TNGT sau khi sử dụng rượu bia, trước khi bị tai nạn nghĩ rằng: “Đi quãng đường ngắn nên an toàn”, “Tôi nghĩ rằng lái xe máy sau khi uống rượu bia vẫn an toàn như mọi khi”,… Nhưng thực tế, những nạn nhân nghĩ mình vẫn bình thường đủ khả năng chạy xe ra về lại có tỉ lệ chấn thương nặng hơn so với những người cảm thấy bị say. Dù vậy, gần 2/3 số nạn nhân vẫn tiếp tục tự chạy xe ra về sau khi uống rượu bia say.