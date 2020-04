Nhắc đeo khẩu trang phòng Covid-19, bảo vệ bị đánh: Phường xử phạt cả 2 cùng gây rối

Theo đó, vào sáng 30.3, ông G. (ngụ Q.7, TP.HCM, làm nghề bảo vệ) đang đứng làm nhiệm vụ canh gác trên đường số 2 (khu dân cư Phú Mỹ Hưng, Q.7) thì thấy một nam thanh niên đang tập thể dục và không đeo khẩu trang. Thấy vậy, ông G. lại chào người này và nhắc nhở thanh niên này đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19

Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra xô xát. Ông G. bị thương vùng mặt, chảy máu. Nam thanh niên thì trở về nhà ở gần đó. Đến chiều cùng ngày, cả bảo vệ và nam thanh niên đều được mời lên cơ quan chức năng để làm rõ.

Bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Ảnh chụp màn hình

Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của nam thanh niên. Tài khoản Truong bình luận: “Sao quái chiêu thế. Dịch tùm lum mà còn vậy nữa”. Tài khoản Trần Hưng bày tỏ: “Cần xử lý nghiêm về cậu thanh niên kia không đeo khẩu trang, hành hung người khác”. Tài khoản Nguyễn Quang Tuấn bức xúc: “Ý thức kém quá”.

Được biết, nam thanh niên đang sống tại khu dân cư Phú Mỹ. Trước khi xảy ra sự việc, người này đi thể dục ngang qua khu vực ông G. đang trực.

Theo trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông mang quần lửng và áo màu cam sau khi được bảo vệ nhắc nhở đã đánh lại bảo vệ và bỏ đi. Bảo vệ sau đó đã quay vào lấy chiếc ghế để đánh lại người đàn ông này. Vốn to con hơn, người đàn ông đã đuổi đánh bảo vệ cho đến khi có người can ngăn.

Theo camera an ninh, người đàn ông sau khi được bảo vệ nhắc nhở thì đã đánh bảo vệ. Ông G. sau đó đã cầm ghế để đánh lại và bị nam thanh niên đuổi đánh cho đến khi những người xung quanh xuất hiện can ngăn Ảnh chụp màn hình

Vụ việc đã được Công an phường Phú Mỹ (Q.7) lập hồ sợ xử lý, đồng thời lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ hoàn tất việc ra quyết định xử phạt hành vi “ gây rối trật tự công cộng ” đối với ông H.N.G. (52 tuổi, bảo vệ) và nam thanh niên. Phía nam thanh niên đã xin lỗi ông G. và có thiện ý bồi thường thêm ngoài chi phí điều trị.

Sáng 31.3, ông G. đã được phía nam thanh niên hỗ trợ đi bệnh viện một lần nữa để được theo dõi kỹ hơn tình trạng sức khỏe

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phước (đội trưởng đội bảo vệ khu dân cư Phú Mỹ) cho biết hiện tại ông G. đã được phía công ty bảo vệ và ban quản lý khu dân cư Phú Mỹ tạo điều kiện để ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho đến tình trạng sức khỏe ổn định mới tiếp tục công việc.