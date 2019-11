Cháu bất hiếu đánh, chửi bà ngoại hơn 80 tuổi tàn tệ: Cư dân mạng phẫn nộ

Theo người đăng tải clip thì trường hợp này xảy ra ở Quận 1 (TP.HCM), bà cụ bị chính cháu ngoại của mình hành hung . Hình ảnh mà camera ghi lại thấy rõ, người đàn ông lấy tay nhấn mạnh vào đầu bà của mình, miệng liên tục buông ra những câu chửi tục tĩu.

Cụ bà cố gắng chống cự thì bị tên này đánh vào mặt và giật món đồ trên tay. Tuổi cao sức yếu, bà chỉ biết kêu lên “bớ người ta” trước sự hung hãn của đứa cháu ruột. Còn người đàn ông thì vẫn luôn miệng chửi bới và đập phá đồ đạc.

Chưa rõ lý do vì sao nhưng hành động của người đàn ông trong đoạn clip là không thể chấp nhận. Cộng đồng mạng lại càng phẫn nộ hơn khi thấy người bị đánh là bà cụ đã già yếu, không đủ sức kháng cự.

Tài khoản Nguyễn My bình luận : “Đúng là thằng cháu bất hiếu, bà già không phụng dưỡng trả hiếu mà lại đánh đập. Hắn còn là con người nữa không?”. “Nếu tôi mà ở đấy thì đã cho tên này một bài học, cả bà ngoại mà nó còn đối xử vậy. Ăn chơi cho lắm rồi về làm khổ gia đình, báo công an gông cổ cho đi trại cải tạo càng sớm càng tốt nên”, tài khoản Trung Hiếu bức xúc lên tiếng.

Vết thương sau những lần bị cháu trai bạo hành Ảnh: Ngọc Bích

Phẫn nộ trước hành động của người đàn ông bao nhiêu thì dân mạng lại xót xa cho cụ bà bấy nhiêu.

Bạn nữ có nickname Phương Mai bày tỏ: “Thương cho người bà cả đời vất vả chăm con chăm cháu, đến lúc già cả còn không được yên với đứa cháu mất nhân tính ”. Cùng suy nghĩ đó, tài khoản Lê Thị Vân bình luận: “Thấy bà la bớ người ta mà xót quá, bị chính cháu ruột đánh phải kêu cứu người ngoài. Mong công an sớm vào cuộc để bà hưởng tuổi già yên ổn”.

Liên hệ với người thân của bà cụ, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (41 tuổi) xác nhận clip trên là do mình quay và nhờ một người bạn đăng tải lên mạng xã hội. Người đàn ông trong clip tên Nguyễn Tuấn Kiệt (43 tuổi) là cháu ngoại của bà cụ và cũng là anh ruột của chị Bích. Chị Bích cũng giải thích lý do không dám can ngăn là do anh trai của mình đang lên cơn “ngáo đá” nên rất hung hãn.

“Mỗi lần lên cơn anh ấy lại đánh, chửi, gây sự với mọi người trong nhà. Hôm đó do bà ngoại gọi tên ảnh, ảnh không ưng nên làm ầm lên, rồi đánh đập ngoại. Ảnh bị bệnh truyền nhiễm nên không ai dám đụng, rồi càng nói ảnh lại càng làm lớn chuyện”, chị Bích buồn rầu nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND phường Cầu Kho (Q.1, TP.HCM) cho biết anh Kiệt là người nghiện ma tuý. Hiện tại, Kiệt vừa hết thời hạn 6 tháng quản lý tại địa phương và phường đã gửi hồ sơ sang toà án xem xét chuyển sang diện bắt buộc đưa đi cai nghiện. “Có 1 lần gia đình lên nhờ hỗ trợ do anh này sử dụng ma túy nên chửi người thân trong gia đình. Lúc đó thì UB phường đã phối hợp với công an phường xuống xử lý đưa Kiệt về làm việc ngay, vị đại diện này nói.