Nhắc người khác tắt đèn chiếu xa, nam thanh niên Sài Gòn bị xô té xe

Nhắc tắt đèn pha thanh niên bị xô té xe

Mới đây, một tài khoản Facebook chia sẻ câu chuyện nhắc người đi đường tắt đèn chiếu xa khi đi trong thành phố thì bị xô té xe trầy xước khắp người khiến nhiều người phẫn nộ.

Nạn nhân trong câu chuyện trên là anh T.H (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM). Anh H. cho biết sự việc xảy ra ở gần cầu kênh Tẻ (Q.7, TP.HCM). Đang lưu thông tên đường, anh H. thấy đèn chiếu xa của người chạy cùng chiều phía sau hắt lên kính chiếu hậu làm lóa mắt. Do vậy, lúc người này chạy xe ngang lên với anh thì anh đã nhắc rằng: “Tắt đèn pha xuống” rồi chạy đi thẳng.

tin liên quan 1.001 kiểu đi đường 'khác người': Kinh hãi người vừa chạy xe vừa khạc nhổ “Tôi chỉ nghĩ anh ta quên tắt nên nhắc nhở bình thường, không ngờ thanh niên đó chạy theo tôi từ cầu kênh Tẻ tới đường Lê Văn Lương rồi chạy ép vô xe tôi hỏi: “Nãy nói cái gì?”. Tôi nhắc lại rằng tôi anh tắt đèn pha xuống, rồi chạy ra phía ngoài thì thanh niên đó chạy lên đạp xe tôi ra giữa đường xong phóng đi ngay. Tôi bị té xe xước hết tay chân, may mà lúc đó không có xe lớn chứ không là tiêu rồi”, anh H. kể lại. “Tôi chỉ nghĩ anh ta quên tắt nên nhắc nhở bình thường, không ngờ thanh niên đó chạy theo tôi từ cầu kênh Tẻ tới đường Lê Văn Lương rồi chạy ép vô xe tôi hỏi: “Nãy nói cái gì?”. Tôi nhắc lại rằng tôi anh tắt đèn pha xuống, rồi chạy ra phía ngoài thì thanh niên đó chạy lên đạp xe tôi ra giữa đường xong phóng đi ngay. Tôi bị té xe xước hết tay chân, may mà lúc đó không có xe lớn chứ không là tiêu rồi”, anh H. kể lại.

‘Hành động vô ý thức!’

Sau khi anh H. chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều nhóm trên Facebook đã chia sẻ lại câu chuyện này. Hàng ngàn người đã được dịp để bày tỏ bức xức, ức chế với những người bật đèn chiếu xa dù lưu thông trong nội thành.

NVCC Tay chân anh H. bị trầy xước vì bị xô té sau khi nhắc nhở người khác tắt đèn pha Chị Thảo Vân nói: “Hôm qua tôi đi cũng vậy, đang đi xuống dốc còn người kia thì đi lên bật cái đèn pha tự lắp, đã vậy còn bật xong tắt để nó nháy nháy làm tôi hoa hết cả mắt suýt nữa lao xuống hồ”. Chị Thảo Vân nói: “Hôm qua tôi đi cũng vậy, đang đi xuống dốc còn người kia thì đi lên bật cái đèn pha tự lắp, đã vậy còn bật xong tắt để nó nháy nháy làm tôi hoa hết cả mắt suýt nữa lao xuống hồ”.





tin liên quan CSGT TP.HCM sẽ quyết liệt xử lý tài xế xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu Một số người khác thì khuyên anh H. này không nên nhắc vì sợ “rước họa vào thân”, nhiều người còn nhắc lại vụ nhắc đèn đỏ bị đâm chết để làm gương. Một số người khác thì khuyên anh H. này không nên nhắc vì sợ “rước họa vào thân”, nhiều người còn nhắc lại vụ nhắc đèn đỏ bị đâm chết để làm gương.

Anh Võ Danh (40 tuổi) - một người đã từng là nạn nhân của việc bật đèn chiếu xa kể: “Một lần nhớ đời tôi bị xe bán tải bật đèn pha chói mắt. Xe đó còn độ thêm đèn ở trên nóc. Do quáng quá, từ xa tôi không nhìn thấy người đi bộ dắt xe ven đường, đến khi nhìn thấy thì xử lý gấp để tránh nên suýt lao xuống mương nước, may mà thắng kịp. Lúc đó, tôi vẫn phải nhờ người kéo đầu xe lên do một bánh đã bị sụt xuống mương”.

Chị Ngô Ánh (22 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) cũng bức xúc: “Có lần, tôi đang đi trên đường Ung Văn Khiêm thì một thanh niên chạy ngay sát vạch chia làn đường bật đèn pha dọi thẳng vào mặt. Do bị bất ngờ nên tôi đưa tay lên che mặt, đường đông mà tay kia cầm không vững nên loạng choạng sắp ngã, may tôi chống chân được. Mấy xe đi sau không phanh kịp đâm cả vào đuôi xe làm nứt mất cả một mảng. Tôi bị cận 5 độ đi đường mà gặp đèn pha là không thấy gì luôn, nhiều người là cố tình, đúng là vô ý thức”.

Cấm sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đô thị

Trước đó, trả lời Báo Thanh Niên, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đô thị và khu đông dân cư. Đồng thời, luật này cũng quy định xe cơ giới đi ngược chiều nhau không được dùng đèn chiếu xa.

Trường hợp vi phạm sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đô thị hoặc khu vực đông dân cư, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt như sau:

- Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (Điểm b, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (Điểm e, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP).