Nhập cảnh trái phép còn trốn khỏi khu cách ly Covid-19 khi đang sốt

Bỏ trốn khi đang ho, sốt

Trước đó, ngày 14.8, Bùi Tiến Hà bị lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) tạm giữ khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau đó, người này được đưa đi cách ly tập trung tại khu Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái).

Ngày 15.8, Hà có biểu hiện ho, sốt, tức ngực nên được đưa đi cách ly y tế tại BV dã chiến số 1 (Quảng Ninh) và cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Đến chiều 24.8, dù chưa hết thời gian cách ly nhưng Hà bất ngờ trốn khỏi BV.

Bùi Tiến Hà khi trốn khỏi nơi cách ly Ảnh chụp màn hình

Theo Ban Giám đốc BV dã chiến số 1, qua camera thì thấy ban đầu Bùi Tiến Hà cởi trần, đi chân đất khỏi phòng bệnh để thám thính xung quanh. Khi thấy có sơ hở, người này đã quay về phòng lấy đồ và bỏ trốn.

Trước thông tin về người nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi nơi cách ly, cư dân mạng đã có một ngày sôi sục và ào ạt chia sẻ hình ảnh nhân vật này với mong muốn giúp cơ quan chức năng sớm tìm được, đưa trở lại cách ly phòng chống Covid-19 . Tài khoản Nguyễn Vũ Thùy Linh thông tin: “Mọi người chú ý, đây là thông tin, hình ảnh về người vừa bỏ trốn khỏi nơi cách ly ở TP.Móng Cái. Nếu phát hiện thấy người này ở đâu nhớ báo thông tin cho lực lượng công an để giữ lại”.

Ngoài việc chia sẻ thông tin, hình ảnh, mọi người còn lo lắng vì Hà bỏ trốn khi có biểu hiện ho, sốt, dù từng xét nghiệm Covid-19 âm tính lần 1. Tài khoản Nguyễn Văn Duy bình luận trên fanpage Tin tức Quảng Ninh 24/7: “Dịch bệnh đang phức tạp mà sao có người ý thức kém đến vậy. Đã nhập cảnh trái phép còn trốn khỏi nơi cách ly, khi bắt được phải xử lý thật nghiêm để răn đe. Nếu người này đã bị nhiễm bệnh thì hậu quả thật khôn lường”.

Gửi thông tin đến từng khu dân cư để truy tìm

Ngay sau khi nhận được thông tin người bỏ trốn khỏi nơi cách ly, UBND TP.Móng Cái đã có văn bản chỉ đạo công an địa phương, lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra truy tìm Bùi Tiến Hà. Cùng với đó, chính quyền TP.Móng Cái cũng gửi thông tin đến từng khu dân cư để người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái, cho biết: “Thông tin, hình ảnh về người bỏ trốn đã được gửi tới các lực lượng chức năng. Theo nhận định, đối tượng vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Móng Cái chứ chưa thể đi xa được”. UBND TP.Móng Cái đã yêu cầu lực lượng công an phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại khu cách ly.

Ông Nguyễn Huy Đông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát bến tàu dân tiến Km15 (TP.Móng Cái), cho biết: “Sau khi có thông tin, hình ảnh về Bùi Tiến Hà, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra các phương tiện thật kỹ lưỡng, không để lọt”.