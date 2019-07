Nhậu say, đâm chết bạn vì người yêu ghen tuông: Mẹ già có chờ được 20 năm?

Con lãnh án 20 năm tù, mẹ già gục ngã ở sân tòa

Trưa 26.7, Hải bị áp giải ra xe chở phạm nhân sau khi nhận mức án 20 năm tù vì tội “giết người”. Nhác thấy con ở cửa phòng xử án, bà Tuyền (60 tuổi, mẹ bị cáo) gào lên tuyệt vọng, rồi đổ gục xuống đất.

Chiếc xe lập tức đóng cửa bít bùng. Có tiếng nói rất lớn vọng ra: “Mẹ ơi, đừng khóc nữa, về đi. Con xin lỗi…”. Lời xin lỗi muộn màng dành cho đấng sinh thành. Bà vẫn ngồi đó khóc ròng, chẳng thể nào ngưng được. 20 năm, bà sợ mình chẳng còn tỉnh táo, hoặc chẳng còn trên đời để gặp đứa con trai mình đứt ruột đẻ đau.

Bà Tuyền ngã gục ở sân tòa khi con bị áp giải HOÀI NHÂN

“Năm thằng Hải học lớp 4, vì khó khăn phải cho nó nghỉ học. Trước nay nó đi phụ hồ, cũng chịu cực chịu khổ làm ăn. Nó lấy vợ, cũng không có tiền đám cưới. Một ngày, vợ nó bỏ đi, để lại 2 đứa con nhỏ xíu. Ổng mất sớm, một tay tôi ở nhà chăm bẵm cháu nội, làm thuê lặt vặt kiếm thêm đồng ra đồng vào. Cuộc sống trông chờ vào thằng Hải, thấy nó chịu làm lụng cũng mừng. Đùng một cái…”, bà bộc bạch, giọng nghèn nghẹn.

Hải giết bạn trong một cơn say, sau khi bị cô người tình ghen tuông bóng gió với vợ bạn. Câu chuyện đáng ra chẳng có gì nghiêm trọng, nếu Hải và Hoàng (bị hại) không có hơi men, nếu cả 2 người đàn ông đều nghĩ đến gia đình, đến con nhỏ, mẹ già.

Trong phiên xử, 2 người phụ nữ khác cũng ngồi bần thần. Đó là Hoa - vợ của Hoàng và bà Dung, mẹ anh. Hai đứa con Hoàng không được cho đến tòa, bởi phải chứng kiến việc ba mình bị giết ngay trước mắt…

Phiên tòa đầy những sự xót xa. Hoa tiếc nuối: “Tôi đã cố ngăn chồng và kéo ảnh về, nhưng ảnh xô tôi ra và quyết đánh nhau với Hải. Những người kia say mèm, chẳng ai can nổi, rồi ảnh bị đâm…”. Còn bà Dung, xin "tòa giảm nhẹ hình phạt cho Hải, vì bị cáo còn 2 con nhỏ". Những lời ủi an nhau cũng được nói rất nhiều giữa 2 gia đình từ khi án mạng xảy ra, dù hai bên không hề quen biết. Họ biết thù hận giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Còn 2 người đàn ông kia, là bè bạn anh em, lại chẳng nghĩ chuyện nghĩa chuyện tình.

Giết bạn nhậu khi bị người tình ghen tuông bóng gió

Vụ án tang thương bắt đầu vào một buổi sáng, Nam và Hoàng xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cọ đánh nhau. Thấy tình hình căng thẳng, Hoa (vợ Hoàng) liền chạy sang báo cho Hải, nhờ ra để can ngăn. Bấy giờ do gấp rút, Hoa kêu Hải leo lên xe máy Hoa chở cho lẹ, kẻo sự việc trở nên nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, Hải, Trang (người yêu của Hải), Hoàng và Nam cùng đến nhà trọ của Nam ở Q.7 để nhậu giảng hòa. Cuộc nhậu kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến chẳng ai còn đủ tỉnh táo. Nghiêng ngả vì hơi men, Hải thấy con dao cộm trong túi quần nên rút ra để dưới sàn nhà. (Trong phiên xử, Hải khai nhận đây là con dao Hải thường mang theo để rọc bao xi măng khi làm hồ).

Rượu vào lời ra, Trang bắt đầu trách móc về việc Hải có tình cảm và thường đi chơi với vợ Hoàng là Hoa. Tức giận, Hoàng bấm máy gọi cho vợ mình, bảo lập tức phải đến để làm rõ mọi chuyện.

“Nếu Trang nói sai sự thật thì tao đánh Trang, còn nếu nó nói đúng, tao nghĩ mày nên đập con Hoa là vừa”, Hải gằn giọng, trong lúc đợi Hoa đến.

Nghe điện thoại, Hoa linh cảm có chuyện chẳng lành, nên sau khi rước hai đứa con nhỏ từ trường, chị đi thẳng đến nhà Nam. Gặp vợ, Hoàng to tiếng: “Mày làm gì mà Trang nó ghen mày với Hải”. Biết cuộc nhậu đã quá đà, Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng với Trang về việc cô chở Hải đi can chồng đang đánh nhau.

Thấy vụ việc sáng tỏ và Trang cũng xin lỗi Hoa, Hoàng lấy lại “thế thượng phong”: “Vợ mày sai rồi thì mày đánh nó đi chứ?”. Thấy Hải không đánh, Hoàng đứng dậy “bồi” thêm: “Mày vì một con đàn bà mà bỏ anh em”. Hải tức giận, lại thêm Trang lằng nhằng bên cạnh: “Tôi thích ghen thì tôi ghen”, nên bật dậy cự cãi lớn tiếng.

Mặc Hoa kéo Hoàng đi ra khỏi phòng vì thấy mọi thứ bắt đầu căng thẳng, Hoàng vẫn gạt Hoa ra và loạng choạng đi ngược vào phòng, lớn tiếng chửi và lao đến đánh thẳng vào mặt Hải. Hải cúi xuống, nhặt con dao đâm một nhát sâu vào đùi Hoàng. Lưỡi dao sáng loáng xuyên đến tận cán, đứt động mạch chủ khiến máu phún ra lênh láng. Hoàng chết tại chỗ.

Hai đứa trẻ đứng đợi trước sân tòa, ngơ ngác hỏi khi không thấy ba... HOÀI NHÂN

Hải đứng trước vành móng ngựa, đền tội thích đáng về hành vi của mình. Chiếc xe áp giải lăn bánh, bỏ lại đằng sau nỗi đau và nước mắt của Hoa, bà Dung, bà Tuyền - những người phụ nữ mất chồng, mất con…

Chiếc xe bít bùng chạy lướt qua hai đứa trẻ chưa kịp lên 10, đứng ngoài phía cổng tòa, ngơ ngác hỏi bà Dung: “Nội ơi, ba con đâu?”…

*Thông tin nhân vật đã được thay đổi