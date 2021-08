Nhiều siêu thị đóng cửa, người Hà Nội quay lại chợ dân sinh

Nhiều phường, xã đã phát phiếu đi chợ cho người dân. Mỗi hộ gia đình được từ 3 - 5 phiếu; trên phiếu ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, thuộc tổ dân phố nào và chỉ có giá trị cho 1 người và 1 lần vào chợ. Ban quản lý chợ sẽ thu lại phiếu để đảm bảo mỗi người được đi đúng số lần quy định.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, tuy nhiều siêu thị đóng cửa, nhưng người dân đi chợ dân sinh mua sắm cũng không quá đông, nguồn cung hàng hóa thực phẩm không biến động nhiều so với tuần trước.

Tuy nhiên, một số loại rau củ, hải sản, trứng gà tiếp tục tăng nhẹ. Đơn cử, tôm (35 - 40 con/kg) tăng 30.000 đồng, từ 220.000 đồng lên 250.000 đồng/kg; bí xanh từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/kg; rau muống từ 6.000 đồng/bó lên 15.000 - 20.000 đồng/bó.

Một số loại rau củ tăng nhẹ ở mức 5.000 đồng/kg, như cà chua 25.000 đồng/kg; mướp hương 20.000 đồng/kg… Đáng chú ý, trứng gà ta do khan hiếm nguồn cung trên thị trường, nên giá tăng cao, 65.000 đồng/chục (tăng 5.000 đồng); trứng gà công nghiệp 45.000 đồng/chục.

Lý giải nguyên nhân giá rau xanh tăng nhẹ, chị Phương, bán rau ở chợ Trung Kính (Q.Cầu Giấy), cho hay: “Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao. Nhiều người bán rau ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc chở rau bán tại các chợ đầu mối Hà Nội, nay giãn cách không chuyển rau vào được nên các mối bán cũng giảm đi”. Còn theo Sở Công thương Hà Nội, giá cả thực phẩm tăng nhẹ còn có nguyên nhân do người dân đi chợ 2 - 3 lần/tuần, nên mua thực phẩm thức ăn nhiều hơn.

Theo phản ánh của các tiểu thương, việc người dân chuyển từ đi siêu thị sang đi chợ dân sinh không ảnh hưởng đến sức mua, nhưng do nhiều người sợ hết thực phẩm nên đổ dồn vào mua đầu giờ sáng, khó đảm bảo việc thực hiện giãn cách theo quy định "5K".

Trước lo lắng của người dân, ngày 3.8, Sở Công thương Hà Nội cho biết, nhìn chung năng lực cung ứng hàng hóa tại các chợ vẫn được duy trì tốt, người dân vẫn dễ dàng tiếp cận với nguồn hàng. Ngoài một số điểm bán hàng của Vinmart và Vinmart+ đang tạm dừng hoạt động để xử lý các biện pháp phòng dịch, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của các doanh nghiệp phân phối hoạt động kinh doanh khác vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa vẫn được cung ứng an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

“Các nhà phân phối trên địa bàn đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế. Do đó, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, vẫn được bảo đảm”, một lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho biết.

Để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, trong đêm 2.8, Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo Sở Công thương Hà Nội tạm dừng hoạt động các cơ sở có ca lây nhiễm Covid-19 . Đồng thời, yêu cầu Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hàng hóa, thực phẩm thiết yếu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để sớm mở cửa trở lại các chợ, các cơ sở bán lẻ đã bị đóng cửa do có ca nhiễm bệnh.