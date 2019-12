Nhiều ý tưởng giúp người dân bỏ thói quen uống rượu bia khi lái xe

Sáng 11.12, lễ trao giải của cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông do kênh Giao thông đô thị (VOH) phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức đã diễn ra tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.