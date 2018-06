Những biển báo 'đe dọa' khiến người tham gia giao thông phải né

Tuyến đường Quang Trung là một trong những tuyến đường chính, tấp nập nhất của TP.Cần Thơ, nối trung tâm hành chính với các khu dân cư, khu đô thị phía Nam rộng lớn của thành phố.

Một cái cột với chùm 4 tấm biển giao thông này, được lắp đặt với mục đích hướng dẫn người đi đường tuân thủ những quy định về an toàn giao thông. Thế nhưng, thực tế thì gần như trái ngược và có nhiều bất cập...

Trong chùm biển báo này, đáng sợ nhất là tấm biển chỉ dẫn đường rẽ phía dưới cùng. Biển hình chữ nhật to và cách mặt đất chỉ chừng 1,4m.

Không chỉ ở đường Quang Trung, tại đường 3/2, đoạn gần cổng A và đối diện trường Đại học Cần Thơ, (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trên vỉa hè có những biển chỉ dẫn đường cho người đi bộ qua lộ, biển trạm xe buýt, biển báo điểm giao nhau có đèn giao thông đặt trên vỉa hè, choán hết phần đường của người đi bộ. Nguy hiểm hơn là các tấm biển đều lắp đặt thấp (khoảng 1,5m - 1,6m), trong khi khu vực này rất đông người đi bộ qua lại, nhất là sinh viên giờ tan trường.

Cách đó không xe có một tấm bảng trạm xe buýt cũng thấp ngay tâm đầu người nằm trên lối đi ở vỉa hè

Đây là biển chỉ dẫn người qua đường được đặt gần cổng A đại học Cần Thơ, nơi có rất nhiều sinh viên và người dân qua lại

Một tấm biển báo có đèn hiệu giao thông phía trước cũng rất thấp đặt gần cổng B, trường Đại học Cần Thơ

Ông Đông, chạy xe ôm ở gần khu vực cổng Đại học Cần Thơ cho biết: "Đã có nhiều trường hợp người đi bộ không để ý va trúng vào bảng chảy máu đầu. Vậy mà không hiểu sao mấy cái biển cứ để vậy mấy năm qua".

Một tấm biển xiêu vẹo khác trên đường Trần Văn Hoài, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ

Biển báo nghiêng như sắp gãy trên đường Quang Trung, Q.Cái Răng, Cần Thơ

Ngoài ra nhiều cột đèn đỏ cũng được gắn thêm những bảng nhỏ chỉ dẫn người tham gia giao thông được phép quẹo phải nhưng lại rất thấp mất an toàn cho người đi bộ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GT-VT Cần Thơ cho biết, hiện hệ thống đường bộ ở Cần Thơ có 3 đơn vị quản lý. Các đường quốc lộ thì do Tổng cục đường bộ quản lý, những biển báo hay hư hỏng sửa chữa do Tổng cục quản lý thực hiện; Sở GT-VT chỉ quản lý 9 tuyến đường tỉnh... Còn những đường nội ô là do các quận quản lý. “Sở GT-VT Cần Thơ xin tiếp nhận những phản ảnh của người dân và ngay ngày mai sẽ có văn bản báo cho các đơn vị quản lý các tuyến đường tìm hiểu, khắc phục”.

Theo quy định tại Điều 20 và 22 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, trường hợp treo biển trên cột: Biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm cản trở tầm nhìn và sự đi lại của người tham gia giao thông.

Khoảng cách mép ngoài của biển theo phương ngang đường phải cách mép phần đường xe chạy tối thiểu là 0,5 m và tối đa là 1,7 m. Trường hợp không có lề đường, hè đường, khuất tầm nhìn hoặc các trường hợp đặc biệt khác được phép điều chỉnh theo phương ngang nhưng mép biển phía phần xe chạy không được chờm lên mép phần đường xe chạy và cách mép phần đường xe chạy không quá 3,5 m.

Nếu có nhiều biển cần đặt cùng một vị trí, cho phép đặt kết hợp trên cùng một cột nhưng không quá 3 biển và theo thứ tự ưu tiên như sau: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn

Khoảng cách giữa các mép biển với nhau là 5 cm, độ cao từ mép thấp nhất của các biển trong nhóm biển đến mặt đường là 1,8 m đối với đường ngoài phạm vi khu đông dân cư và 2,0 m đối với đường trong phạm vi khu đông dân cư.