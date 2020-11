Những cô gái trẻ bị cướp kéo lê trên đường: Làm thế nào để tự bảo vệ?

Từng là nạn nhân của một vụ cướp giật, chị Nguyễn Thị Hoàng An (20 tuổi) kể lại những ngày đầu đi làm, đường sá chưa quen, nên đi đâu cũng phải dùng ứng dụng Google Maps trên điện thoại di động. Chị kể hôm đó, đi được một quãng đường thì nghe tiếng xe nẹt pô xe máy phía sau, thoáng chốc thấy có bàn tay lướt qua giật lấy điện thoại của chị.

“Thật lòng lúc đấy tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, khoảng 3 giây sau tôi mới biết là mình vừa bị cướp hụt. Lúc đấy tay tôi nắm chặt lấy điện thoại, chắc cũng do có linh cảm sẽ không an toàn. Cũng may là lúc đấy tên cướp đi một mình, lái xe một tay nên chỉ còn một tay giật điện thoại nên mới hụt. Sau khi định thần lại thì tôi run tay lẩy bẩy luôn, sợ đến tái xanh mặt”, chị kể.