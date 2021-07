Những người miền Tây 'mắc kẹt' đã rời chốt, nghẹn ngào: 'Về tới Cà Mau rồi'

"Tôi tưởng cả nhà đã kiệt sức gục tại Long An"

Rất đông lao động người Miền Tây đã bị kẹt lại trên QL.1 vào tỉnh Long An hiện đã an toàn vào khu cách ly của tỉnh mình ẢNH: B.B

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều đến 22 giờ đêm 27.7, hơn 300 lao động miền Tây được các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương test nhanh kháng nguyên Covid-19 cộng đồng và có kết quả âm tính nên họ đã lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy theo QL1 về quê tránh dịch Covid-19. Thế nhưng, tới Trạm kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An đặt tại ranh giới giáp với H.Bình Chánh (TP.HCM) thì bị chặn lại.

Hàng trăm người năn nỉ hết lời, chứng minh mình không nhiễm Covid-19 đủ kiểu và có lúc bực tức muốn chuyển sang đối đầu với lực lượng chức năng để “thông chốt”. Nhưng lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An vẫn kiên quyết không cho qua.

Sau 22 giờ, lực lượng trực chốt của tỉnh Long An thông báo yêu cầu họ vào nghỉ tạm qua đêm trong một ngôi trường học gần đó, đồng thời phát nước uống và thức ăn nhanh. Rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã huy động động nhiều xe buýt, xe tải để chở cả người và xe của họ qua địa bàn tỉnh Long An.

Trong đêm qua, nhiều người bị chặn trên QL1 tại cửa ngõ Long An đã kiệt sức vào ngủ ven đường chờ qua chốt ẢNH: B.B

Trong số hơn 300 người bị kẹt ngoài QL1 tại Bến Lức có 11 người dân Long An và họ đã được đưa đi cách ly tại Long An theo quy định. Những người còn lại được tỉnh Long An phối hợp với các tỉnh đưa họ về để cách ly.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, anh Dương Thanh Điền (một trong 300 người bị kẹt tại chốt kiểm soát dịch) nghẹn ngào cho biết: “Về tới Cà Mau rồi anh ơi! Tôi mừng lắm, còn đêm qua tôi cứ tưởng cả nhà 5 người của tôi phải kiệt sức, gục chết trên QL1 tại Long An rồi vì từ trưa tới khuya chỉ ăn mì tôm khô lót dạ, nước suối thì không đủ uống. Giờ đi cách ly để sau đó về nhà".

Nhiều người muốn về miền Tây lo lắng

Sau sự việc hàng trăm người bị chặn đứng nhiều giờ liền trên QL.1 đêm qua, Báo Thanh Niên nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng yêu cầu người dân muốn về quê miền Tây phải thông qua hội đồng hương tỉnh mình rồi liên hệ lại với phía tỉnh Long An để tổ chức đưa qua là không khả thi bởi nhiều người liên lạc với hội đồng hương tỉnh họ nhưng không được.

Những người bị chặn lại hôm qua không giữ được khoảng cách 2 mét tối thiểu trong giao tiếp ẢNH: B.B

“Công trình đã xong rồi, giờ tôi định về quê nhà ở Vĩnh Long mà không biết phải cùng chiếc xe máy về như thế nào nữa đây. Bởi, từ nhỏ đến giờ tôi có biết Hội đồng hương Vĩnh Long tại TP.HCM ở đâu mà tìm. Nếu may mắn liên hệ được thì Hội đồng hương cũng kêu tôi ở tạm đâu đó chờ tập hợp đông người Vĩnh Long mới tổ chức qua tỉnh Long An một lượt hay sao? Tôi thực sự đang vô cùng lo lắng”, anh Minh Quân (một kỹ sư xây dựng quê Vĩnh Long đang kẹt ở TP.HCM) chia sẻ.

Trong khi đó, chị L.T.H.K, một công chức làm việc tại tỉnh Long An, cho biết chị có một người cháu học ở TP.HCM, mấy hôm nay muốn về nhà nên gọi vô số của Hội đồng hương Long An “cháy máy” mà không có ai nghe.

Nhiều người đã thực hiện theo hướng dẫn của chốt kiểm soát dịch của tỉnh Long An trên QL1 là liên hệ với hội đồng hương của tỉnh mình nhưng gọi "cháy máy" không có ai trả lời ẢNH: B.B

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Long An, từ 24.7, ngoài các phương tiện vận tải cho phép theo quy định, Long An đã chặn xe máy, ô tô con ra vào địa phận tỉnh, kể cả đi ngang qua QL1 để về miền Tây. Trong khi đó, liền kề với Long An là tỉnh Tiền Giang vẫn cho phép xe máy quá cảnh qua địa bàn bằng các tuyến lộ lớn, với điều kiện người di chuyển qua phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính không quá 3 ngày.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một đại diện lãnh đạo huyện Bến Lức (Long An), cho biết chốt kiểm soát trên QL.1 giáp với địa phận TP.HCM là chốt của tỉnh nên H.Bến Lức không có thẩm quyền can thiệp mà buộc phải làm theo.