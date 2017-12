Tổng rà soát những người “vô hình” Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt phóng sự Những người “vô hình”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng khẳng định UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp UBND 24 quận, huyện, các sở ngành liên quan tổng rà soát, cử ra đầu mối tiếp nhận, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục thấu tình đạt lý để giúp cho “những người vô hình” có được giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân.

Tại chương trình Chạm vào ước mơ, trung tá Nguyễn Đình Dương, Phó trưởng Công an Q.2 khẳng định những trường hợp trên địa bàn Q.2 có hoàn cảnh tương tự bà Trương Thị Hồng Tâm, có thể đến Công an Q.2 trình bày thông tin nhân thân. Trên cơ sở đó, Công an Q.2 sẽ thẩm tra, xác minh, giải quyết. Đình Phú